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ПОЛІТИКА

Республіканці закликають Трампа погодитися на другі дебати с Гарріс – The Hill

13 вересня 2024, 14:54
Республіканці закликають Трампа погодитися на другі дебати с Гарріс – The Hill
джерело AA
Один із республіканців бачить "хорошу можливість" для Трампа, якщо той погодиться на ще одні дебати.

Союзники колишнього президента Трампа закликають його погодитися на другі дебати з віцепрезидентом Камалою Гарріс після того, як вона продемонструвала сильний виступ 10 вересня. Команда Гарріс закликала до ще одних дебатів, а Трамп відмовився від них. Деякі республіканці в Сенаті вважають, що Трампу не завадить ще одна зустріч.

Про це інформує The Hill.

"Я думаю, що це була б чудова можливість [ще одні дебати]. Якби я був на місці Трампа, я б так і зробив", — сказав сенатор Рік Скотт.

Але інші республіканці ставлять під сумнів, чи зможе Трамп покращити свої результати на других дебатах, вказуючи на те, що Гарріс використовувала його як "приманку", щоб відхилитися від теми дебатів.

"Я думаю, що Трампу не завадили б другі дебати, хоча я не впевнений — навіть після цього досвіду — що у нього вистачить дисципліни дотримуватися теми, протистояти атакам Гарріс або притягнути її до відповідальності за відсутність відповідей", — сказав колишній конгресмен Карлос Курбело (Республіканська партія, штат Флорида).

Початкове опитування, проведене одразу після дебатів, виявило значну перевагу Гарріс. Експрес-опитування CNN показало, що 63% глядачів вважали, що вона перевершила Трампа. А нове опитування Reuters/Ipsos, оприлюднене 12 вересня показало, що вона випереджає Трампа на п'ять пунктів — 47 проти 42%.

Дональд ТрампдебатиКамала Гарріс

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