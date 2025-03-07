Республіканці закликають Трампа відновити допомогу Україні

Низка законодавців стурбовані негативними наслідками для України, якщо пауза в допомозі затягнеться.

Республіканські законодавці почали закликати президента США Дональда Трампа скасувати рішення про призупинення військової та розвідувальної допомоги Україні, попереджаючи, що тривале блокування американської підтримки матиме серйозний негативний ефект.

Про це повідомляє The Hill.

За словами законодавців, Трамп має право тимчасово припинити постачання зброї в Україну, щоб оцінити стан війни, чинити тиск на союзників по НАТО, щоб ті збільшили свої внески, і створити вікно для переговорів про мирну угоду з російським диктатором владіміром путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Але водночас республіканці попереджають, що зупинка потоку зброї на занадто довгий час може мати руйнівний вплив на боєздатність України, а це підірве її важелі впливу в переговорах з рф.

Також законодавці від Республіканської партії заявляють, що обмін розвідданими має бути відновлений негайно, сумніваючись у тому, що Штати можуть отримати якусь вигоду від позбавлення України критично важливої розвідувальної інформації.

"Це занепокоєння щодо українського народу. Мене більше турбує те, що відчувають люди на полі бою", - сказав сенатор-республіканець Том Тілліс — прихильник підтримки України, попередивши, що пауза в допомозі США Україні може бути вигідною для путіна.

"Я знаю, що людям в Україні важко, я був там два тижні тому", — додав він.

За словами сенатора, Україна має достатньо зброї та боєприпасів, щоб утримувати лінію фронту, але він висловив сподівання, що пауза у військовій допомозі не буде тривалою. Тілліс каже, що “не проти” паузи, якщо це короткострокова “тактика переговорів”.

"Я сподіваюся і молюся, щоб вона була короткочасною. Я думаю, так і буде", - зазначив він.

Голова комітету Сенату з питань асигнувань представниця Республіканської партії Сьюзан Коллінз заявила, що виступає проти припинення військової допомоги.

"Я не думаю, що ми повинні призупиняти наші зусилля. Це українці проливають кров", - сказала вона, назвавши нинішній момент “критичним для України”.

У четвер, 6 березня, деякі сенатори-республіканці також висловили шок через заяву Трампа про те, що він прийме рішення про скасування тимчасового правового статусу для приблизно 240 тисяч українців, які проживають у США.

Один сенатор-республіканець, який говорив на умовах анонімності, назвав загрозу депортації тисяч українських біженців надмірно "каральною".

Заходи обмеження допомоги Україні з'явилися після того, як минулого тижня Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс вступили в публічну суперечку з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Білому домі. Зеленський приїхав до США, щоб підписати угоду про видобуток корисних копалин, але покинув Вашингтон передчасно після публічного скандалу. Згодом, у зверненні до Конгресу Трамп оголосив, що отримав повідомлення від Зеленського про готовність України підписати угоду про надра.

Сенатор-республіканець Тодд Янг висловив сподівання, що Трамп і Зеленський зможуть “об'єднатися і подолати розрив” в американсько-українській угоді про видобуток корисних копалин.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун підкреслив, що пауза у військовій допомозі Україні буде тимчасовою.

"Це пауза, що важливо, а не зупинка. Я думаю, це частина переговорів. І я сподіваюся, що врешті-решт ми посадимо людей за стіл переговорів і зможемо домовитися про угоду, яка принесе мирне вирішення цього трирічного конфлікту, і, сподіваюся, буде поважати суверенітет українського народу", - сказав він.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який наполегливо працював “за лаштунками” над укладенням угоди про видобуток корисних копалин, сказав, що стурбований паузою в обміні розвідданими з Україною.

"Сподіваюся, все це проясниться досить скоро", - зазначив він.

Сенатор-республіканець Джон Корнін — член комітету з питань розвідки, сказав, що розвіддані, які США надавали Києву, були дуже важливими для того, щоб Україна могла продовжувати боротьбу.

"Я сподіваюся, пауза буде знята в якийсь момент", - додав він, зазначивши, що Трамп намагається застосувати “важелі впливу” на Зеленського, аби спонукати його підписати угоду.

Сенатор-республіканець Майк Раундс — член комітету з питань збройних сил, заявив, що не підтримує рішення про припинення обміну розвідданими з Україною.

"Я не згоден з цим", - сказав він, також висловивши сподівання, що зупинка військової допомоги Україні буде лише тимчасовою.

"Я сподіваюся, з урахуванням того, що відбувається зараз, це буде короткостроковим питанням, і ми укладемо довгострокову угоду - надання військових ресурсів як частину довгострокової угоди", - сказав він.

Сенаторка від Республіканської партії Деб Фішер сказала, що пауза в обміні розвідданими “є рішенням, яке було прийнято головнокомандувачем”.

"Я сподіваюся, що якщо є розвіддані, які можуть бути дуже цінними для українців, вони будуть передані", - додала вона.

Голова сенатського комітету з питань збройних сил республіканець Роджер Вікер заявив, що “вивчає” рішення про призупинення обміну розвідданими.