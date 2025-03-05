Республіканці закликають Трампа врятувати переговори із Зеленським – The Hill

У той час як деякі найближчі союзники Трампа хочуть, щоб Зеленський вибачився перед президентом.

Республіканці закликають президента США Дональда Трампа врятувати переговори з президентом України Володимиром Зеленським, сподіваючись досягти мирної угоди, яка зупинить російську агресію і, можливо, надасть США доступ до багатих корисних копалин України.

Про це пише The Hill.

Сенатори-республіканці сподіваються, що Трамп і Зеленський зможуть залишити позаду напружену розмову в Овальному кабінеті, усвідомлюючи, що продовження підтримки України з боку США є критично важливим для збереження важелів впливу Києва в мирних переговорах із кремлівським диктатором владіміром путіним.

"Немає жодних сумнівів, що саме путін був агресором в Україні і почав жорстокий, нічим не спровокований напад. Я сподіваюся, що ми зможемо досягти справедливого і довговічного миру для України, але ми не повинні забувати, хто розпочав цю війну", - заявив один із провідних республіканців із питань національної безпеки, голова Комітету з асигнувань Сенату Сьюзан Коллінз.

У той час як деякі найближчі союзники Трампа хочуть, щоб Зеленський вибачився перед президентом, перш ніж Україна отримає подальшу підтримку США, інші республіканці намагаються знизити напруження ситуації. Вони розуміють, що результат мирних переговорів може мати серйозні наслідки для лідерства США в НАТО і давньої політики стримування росії.

"Я просто сподіваюся, що вони зможуть повернути ситуацію в потрібне русло і що всі подвоять свої зусилля. Це історична можливість, [підписати] потенційно історичну угоду", - сказав лідер Республіканців у Сенаті Джон Тун.

Сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі піддала різкій критиці зневажливе ставлення Трампа до Зеленського, заявивши, що жорсткі принизливі висловлювання Трампа і Венса на адресу Зеленського на очах у всього світу залишили в неї "нудотне відчуття".