Республіканці завершили висування кандидатів на керівні посади в Палаті представників
16 грудня 2024, 19:10
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Вибори спікера та формальні призначення голів комітетів відбудуться в січні 2025 року
Республіканська партія завершила висунення кандидатів на керівні посади в Палаті представників новообраного 119 Конгресу США.
Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.
За словами Маркарової, керівництво Республіканської партії в Палаті представників збережеться у нинішньому складі. Виняток становить Еліз Стефанік – її висунули на посаду постійного представника Штатів в ООН).
Відповідно, кандидатом на посаду спікера Палати представників обрали чинного спікера Майкла Джонсона. Вибори на посаду мають пройти 3 січня 2025 року.
Лідером республіканської більшості переобрали Стівена Скаліза (Луїзіана), його заступником – Тома Еммера (Міннесота). Головою конференції Республіканської партії стає Ліза МакКлейн (Мічиган), головою Національного комітету – Річард Хадсон (Північна Кароліна).
Кандидатури, які висунуто на керівні посади у комітетах Палати представників:
Комітет з питань сільського господарства – Гленн Томпсон (Пенсильванія);
Комітет з питань асигнувань – Том Коул (Оклахома);
Комітет у справах збройних сил – Майк Роджерс (Алабама);
Бюджетний комітет – Джоді Аррінгтон (Техас);
Комітет з питань освіти і трудових ресурсів – Тім Волберг (Мічиган);
Комітет з питань енергетики і торгівлі – Бретт Гатрі (Кентуккі);
Комітет з питань фінансових послуг – Френч Хілл (Арканзас);
Комітет із закордонних справ – Браян Маст (Флорида);
Комітет з питань внутрішньої безпеки – Марк Грін (Теннессі);
Юридичний комітет – Джим Джордан (Огайо);
Комітет з питань природних ресурсів – Брюс Вестерман (Арканзас);
Комітет з питань нагляду і підзвітності – Джеймс Комер (Кентуккі);
Комітет з питань науки, космосу і технологій – Брайан Бабін (Техас);
Комітет з питань малого бізнесу – Роджер Вільямс (Техас);
Комітет з питань транспорту та інфраструктури – Сем Грейвс (Міссурі);
Комітет у справах ветеранів – Майк Бост (Іллінойс);
Комітет з питань шляхів та засобів – Джейсон Сміт (Міссурі).
Як зазначила Маркарова, що вибори спікера та формальні призначення голів комітетів відбудуться в січні 2025 року.
"Однак ми вже зараз продовжуємо активно співпрацювати з колегами", – каже посол.