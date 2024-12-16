Республіканці завершили висування кандидатів на керівні посади в Палаті представників

Вибори спікера та формальні призначення голів комітетів відбудуться в січні 2025 року

Республіканська партія завершила висунення кандидатів на керівні посади в Палаті представників новообраного 119 Конгресу США.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

За словами Маркарової, керівництво Республіканської партії в Палаті представників збережеться у нинішньому складі. Виняток становить Еліз Стефанік – її висунули на посаду постійного представника Штатів в ООН).

Відповідно, кандидатом на посаду спікера Палати представників обрали чинного спікера Майкла Джонсона. Вибори на посаду мають пройти 3 січня 2025 року.