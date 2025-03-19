Ресурсів супутникового зв’язку Eutelsat достатньо для забезпечення військових потреб України

Компанія є єдиною альтернативою Starlink для України.

Керівниця європейського оператора супутникового зв’язку Eutelsat Єва Бернеке заявила, що компанія є єдиною альтернативою Starlink для України.

Про це пише The Kyiv Post.

Бернеке зазначила, що, хоча супутникове угрупування Eutelsat має меншу пропускну здатність, ніж Starlink, воно забезпечує "ідеальне покриття" над Україною.

"Я не думаю, що це велика проблема для важливих військових потреб потенціалу, який ми маємо сьогодні в Україні, більш ніж достатньо", — сказала вона.

Вона також пояснила, що Eutelsat потребує меншої кількості супутників для забезпечення такої ж потужності, оскільки їхня орбіта розташована на більшій відстані від Землі.