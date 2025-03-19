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Ресурсів супутникового зв’язку Eutelsat достатньо для забезпечення військових потреб України

19 березня 2025, 13:13
Ресурсів супутникового зв’язку Eutelsat достатньо для забезпечення військових потреб України
ICEYE
Компанія є єдиною альтернативою Starlink для України.
Керівниця європейського оператора супутникового зв’язку Eutelsat Єва Бернеке заявила, що компанія є єдиною альтернативою Starlink для України.
 
Про це пише The Kyiv Post.
 
Бернеке зазначила, що, хоча супутникове угрупування Eutelsat має меншу пропускну здатність, ніж Starlink, воно забезпечує "ідеальне покриття" над Україною.
 
"Я не думаю, що це велика проблема для важливих військових потреб потенціалу, який ми маємо сьогодні в Україні, більш ніж достатньо", — сказала вона.
 
Вона також пояснила, що Eutelsat потребує меншої кількості супутників для забезпечення такої ж потужності, оскільки їхня орбіта розташована на більшій відстані від Землі.
 
За її словами, компанія надає послуги бізнесу, урядам та клієнтам у сфері морського та повітряного транспорту, тому нині не має достатніх спроможностей для повного забезпечення потреб цивільного населення.
 
Водночас Eutelsat прагне брати участь у переговорах щодо європейського комунікаційного суверенітету.
 
війна в Україніросія окупанти

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