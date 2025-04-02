Reuters: Білий дім сумнівається у швидкому завершенні війни в Україні

Очільник Білого дому готує економічні кроки у відповідь.

Високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа в останні дні обговорювали ймовірність того, що найближчим часом не вдасться досягти мирної угоди щодо України. У зв’язку з цим розглядаються нові варіанти тиску як на Київ, так і на Москву.

Про це повідомили агенції Reuters двоє американських чиновників, обізнаних із ситуацією.

На початку своєї каденції Трамп і його радники прагнули досягти повного припинення вогню до квітня-травня 2025 року, а згодом укласти довгострокову мирну угоду. Однак наразі ці плани виглядають малоймовірними, що підвищує ризик подальшого затягування війни, яка триває вже три роки, та збереження потреби України у західній підтримці.

Це суперечить риториці Трампа, який позиціонує себе як успішний переговорник і неодноразово заявляв про намір швидко завершити війну.

В останні тижні американські посадовці у приватних розмовах висловлювали невдоволення тим, як Україна веде переговори. Зокрема, йшлося про відсутність прогресу у мирних ініціативах і небажання Києва укладати угоди щодо корисних копалин із Вашингтоном.

Однак останніми днями, за словами джерел, роздратування з боку адміністрації Трампа зростає і щодо москви. Під час зустрічей та телефонних переговорів у вихідні чиновники Білого дому та Держдепартаменту дійшли висновку, що кремль активно опирається спробам Вашингтона досягти тривалої мирної угоди. У зв’язку з цим розглядаються можливі економічні та дипломатичні заходи для посилення тиску на росію.

Хоча конкретні кроки адміністрації щодо тиску на кремль поки невідомі, один із високопосадовців США заявив, що Білий дім розглядає можливість запровадження додаткових тарифів і санкцій проти росії.

Минулого тижня державний секретар США Марко Рубіо на зустрічі з міністрами закордонних справ країн Балтії дав зрозуміти, що Вашингтон все ще далекий від укладення мирної угоди.

"Розчарування діями російського уряду у переговорах є глибоким. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що розгляне можливість введення вторинних санкцій на всю нафту з росії, якщо кремль не сприйме серйозно ідею мирного врегулювання конфлікту", ‒ заявив речник Ради національної безпеки Джеймс Г’юїтт.