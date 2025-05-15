Reuters: Британія і Німеччина розроблять ударну зброю дальністю 2000 км
Велика Британія і Німеччина спільно розроблятимуть нову зброю "глибокого точного удару" з дальністю дії понад 2000 кілометрів. Країни посилюють оборонну співпрацю.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву уряду Британії.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт далекобійної зброї.
В заяві не уточнюються дані про терміни виконання і фінансових витрат на проєкт, пише видання.
"Це партнерство допомагає нам перетворити оборону на двигун зростання - створюючи робочі місця, підвищуючи кваліфікацію і стимулюючи інвестиції у Великій Британії і Німеччині", — сказав міністр оборони Великої Британі Джон Гілі.
Проєкт реалізується на основі домовленостей з 2024 року, коли Лондон і Британія підписали оборонну угоду для посилення безпеки в Європі на тлі російської загрози.
В угоді йдеться про створення нових видів озброєння і військової підтримки України.
Міністри обсудять спільну закупівлю торпед для морських патрульних й розвідувальних літаків та оголосять угоду про закупівлю Німеччиною військових мостів британського виробництва, йдеться у заяві.