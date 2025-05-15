Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Reuters: Британія і Німеччина розроблять ударну зброю дальністю 2000 км

15 травня 2025, 09:56
Reuters: Британія і Німеччина розроблять ударну зброю дальністю 2000 км
Фото: з вільного доступу
В 2024 році країни підписали угоду про створення нових видів озброєння і військової підтримки України.

Велика Британія і Німеччина спільно розроблятимуть нову зброю "глибокого точного удару" з дальністю дії понад 2000 кілометрів. Країни посилюють оборонну співпрацю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву уряду Британії.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт далекобійної зброї. 

В заяві не уточнюються дані про терміни виконання і фінансових витрат на проєкт, пише видання.

"Це партнерство допомагає нам перетворити оборону на двигун зростання - створюючи робочі місця, підвищуючи кваліфікацію і стимулюючи інвестиції у Великій Британії і Німеччині", — сказав міністр оборони Великої Британі Джон Гілі.

Проєкт реалізується на основі домовленостей з 2024 року, коли Лондон і Британія підписали оборонну угоду для посилення безпеки в Європі на тлі російської загрози. 

В угоді йдеться про створення нових видів озброєння і військової підтримки України.

Міністри обсудять спільну закупівлю торпед для морських патрульних й розвідувальних літаків та оголосять угоду про закупівлю Німеччиною військових мостів британського виробництва, йдеться у заяві.

 
НімеччинаВелика Британія

Останні матеріали

Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Політика
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Переклад iPress – 15 травня 2025, 10:04
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Політика
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2025, 08:33
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Технології
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 14 травня 2025, 16:16
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Політика
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2025, 08:07
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2025, 14:24
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Політика
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Переклад iPress – 13 травня 2025, 11:03
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Політика
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 12 травня 2025, 21:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється