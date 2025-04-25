Reuters дізналося різницю мирних планів США і Євросоюзу

Пакети пропозицій були вироблені під час переговорів між офіційними особами США, Європи та України в Парижі 17 квітня і в Лондоні 23 квітня.

Європейські та українські чиновники цього тижня виступили проти деяких пропозицій США про те, як покласти край війні росії в Україні. Вони висунули зустрічні пропозиції з питань від території до санкцій.

Пакети пропозицій були вироблені під час переговорів між офіційними особами США, Європи та України в Парижі 17 квітня і в Лондоні 23 квітня.

Основні розбіжності у двох текстах стосуються послідовності розв'язання територіальних питань, зняття санкцій з росії, гарантій безпеки та чисельності українських збройних сил.