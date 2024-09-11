Reuters ідентифікувало особи 25 "вагнерівців", яких розбили повстанці у Малі

Серед них є особи, які воювали в Україні.

Серед десятків найманців ПВК "Вагнер", які, ймовірно, загинули після бою з туарегами у Малі, були росіяни, які воювали в Україні, а також перед тим побували у Сирії та Лівії.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Зокрема, вдалося ідентифікувати 23 окупантів, які зникли безвісти, та ще двох, котрі потрапили у полон повстанців після засідки біля міста Тінзауатен на кордоні з Алжиром.

Серед "вагнерівців" виявили окупантів, які брали участь в окупації Бахмута, є серед них колишні солдати; ексв'язень, який сидів за наркотики, а на війні в Україні "дослужився" до командира взводу; колишній військовий, який брав участь у російсько-чеченській війні; також виявили одного росіянина, який не мав військового досвіду.

Вербувальники "Вагнера" повідомили рідним загиблих і полонених, що ті зникли безвісти. Коли родичі надіслали листи у прокуратуру, до Міноборони і МЗС росії, то не отримали звідти відповіді.