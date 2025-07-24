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ПОЛІТИКА

Reuters: Індійська компанія продала росії вибухову речовину для ракет

24 липня 2025, 10:42
Reuters: Індійська компанія продала росії вибухову речовину для ракет
Фото: з вільного доступу
Загальна сума угоди — понад 1,4 млн доларів.

Індійська компанія Ideal Detonators Private Limited у грудні 2024 року поставила до росії вибухову речовину HMX, яка активно використовується у ракетному озброєнні, торпедах і реактивних двигунах.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані індійської митниці.

Загальна сума угоди — понад 1,4 млн доларів. Одержувачами вантажів стали російські компанії "Промсинтез" та High Technology Initiation Systems, що базуються в Самарській області. За даними Служби безпеки України, "Промсинтез" пов’язаний із виробництвом озброєння — раніше по цьому підприємству вже завдавали удару українські дрони.

HMX — критична речовина для російської військової машини

Міністерство оборони США відносить HMX до критично важливих матеріалів для російського ВПК. Через стратегічне значення речовини, Мінфін США неодноразово попереджав міжнародних постачальників про ризик санкцій.

Попри ці застереження, Індія продовжує економічну співпрацю з росією, зокрема в енергетичному та оборонному секторах. Президент США Дональд Трамп вже пригрозив країнам, які купують російську нафту, 100-відсотковими тарифами. У Вашингтоні також не виключають нових санкцій у разі підтвердження подібних постачань у військову сферу.

У Міністерстві закордонних справ Індії заявили, що експорт продукції подвійного призначення здійснюється відповідно до внутрішнього законодавства та міжнародних норм. Один із індійських чиновників підкреслив, що HMX може використовуватись і в цивільних цілях, хоча й визнав його активне застосування у військовій промисловості.

У США наразі утримуються від коментарів щодо конкретної угоди, однак підтверджують: Індія неодноразово отримувала попередження про можливі санкції у випадках співпраці з російським ОПК.

Радник президента України Владислав Власюк повідомив, що "Промсинтез" неодноразово згадувався в розслідуваннях про обхід санкцій за участю індійських компаній. Влада фіксує окремі факти таких порушень та інформує міжнародних партнерів.

На тлі повномасштабної війни в Україні, подібні поставки підривають глобальні зусилля зі стримування військових можливостей росії.

війнаІндіяракетивибухівкаросія загроза

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