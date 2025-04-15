Reuters: Кліматичні катастрофи зробили 2024 рік одним із найтрагічніших для Європи

Вчені підтвердили, що зміна клімату призвела до того, що зливи стали частішими.

У 2024 році Європа пережила наймасштабніші повені з 2013 року — значні підтоплення охопили 30% річкової системи континенту, оскільки зміна клімату, спричинена спалюванням викопного палива, продовжує спричиняти проливні дощі та інші екстремальні погодні умови, повідомили вчені сьогодні, 15 квітня.

Згідно з даними спільного звіту Служби зміни клімату ЄС Copernicus і Всесвітньої метеорологічної організації, повені забрали щонайменше 335 життів, а понад 410 тисяч осіб постраждали.

Про це пише Reuters.

Найбільше жертв і економічних збитків завдали руйнівні повені у Валенсії наприкінці жовтня — тоді загинули 232 людини. А циклон "Борис" у вересні спричинив найінтенсивніші опади за всю історію спостережень у Центральній Європі, зокрема в Австрії, Чехії, Німеччині та Словаччині.

Крім того, 2024 рік увійшов до десятки найвологіших років у регіоні з 1950 року, при цьому Західна Європа постраждала найбільше. Штормові явища й повені спричинили збитки на понад 18 мільярдів євро.

У глобальному вимірі 2024 рік став найтеплішим за весь час спостережень, зокрема й для Європи — континенту, що нагрівається найшвидше. Температура на планеті вже приблизно на 1,3 градуса Цельсія вища, ніж у доіндустріальну епоху, головним чином через діяльність людини, пише агентство.

"Кожна додаткова частка градуса підвищення температури має значення, оскільки вона підсилює загрози для нашого життя, економік і планети", — сказала генеральна секретарка Всесвітньої метеорологічної організації Селеста Сауло.