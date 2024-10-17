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Reuters назвав головну тему саміту Євросоюзу

17 жовтня 2024, 11:35
Reuters назвав головну тему саміту Євросоюзу
Фото: з вільного доступу
Найгострішою дискусією саміту стане питання про те, як боротися з нелегальними мігрантами, які прибувають до ЄС

Питання нелегальної міграції стане головною темою на саміті Європейського Союзу. Також європейські лідери планують підтвердити непохитну підтримку України, а також закликати до припинення вогню та деескалації бойових дій на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, найгострішою дискусією стане питання про те, як боротися з нелегальними мігрантами, які прибувають до ЄС суходолом зі сходу і морем з півдня. Більшість урядів ЄС вважають це політичним та пов'язаним з безпекою ризиком, який підживлює зростання популістських та вкрай правих партій та впливає на вибори.
 
"Міграція стане основним предметом обговорення. Ми зосередимося на конкретних заходах щодо запобігання нелегальній міграції, включаючи посилення контролю на наших зовнішніх кордонах, зміцнення партнерських відносин та посилення політики повернення", – написав голова дипломатії ЄС Шарль Мішель у запрошенні лідерам ЄС.
 
Число нелегальних мігрантів, які прибули до Європи минулого року, становило менше третини від 1 млн, зафіксованого під час міграційної кризи 2015 року. За даними прикордонного агентства ЄС Frontex, за перші дев'ять місяців цього року їхня кількість скоротилася ще більше – до 166 тис. осіб.
 
Проте кількість людей, які прибувають на кордон ЄС з Білоруссю, зросла на 192% у річному обчисленні в січні-вересні і склала 13 195 осіб, а кількість прибулих на іспанські Канарські острови біля західного узбережжя Африки подвоїлася і склала 30 616 осіб, повідомляє Frontex.
 
Дипломати зазначили, що хоча кількість нелегальних мігрантів скорочується, суспільне сприйняття змінюється, що обумовлено обуренням з приводу таких інцидентів, як напад з ножем бойовика "Ісламської держави" в Золінгені в Німеччині в серпні.
 
Польща закликає ЄС зайняти позицію проти використання росією та білоруссю мігрантів як зброї проти ЄС та інших країн, а також закликає до посилення законів про висилання нелегальних мігрантів.

 

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