Reuters назвав головну тему саміту Євросоюзу

Найгострішою дискусією саміту стане питання про те, як боротися з нелегальними мігрантами, які прибувають до ЄС

Питання нелегальної міграції стане головною темою на саміті Європейського Союзу. Також європейські лідери планують підтвердити непохитну підтримку України, а також закликати до припинення вогню та деескалації бойових дій на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, найгострішою дискусією стане питання про те, як боротися з нелегальними мігрантами, які прибувають до ЄС суходолом зі сходу і морем з півдня. Більшість урядів ЄС вважають це політичним та пов'язаним з безпекою ризиком, який підживлює зростання популістських та вкрай правих партій та впливає на вибори.

"Міграція стане основним предметом обговорення. Ми зосередимося на конкретних заходах щодо запобігання нелегальній міграції, включаючи посилення контролю на наших зовнішніх кордонах, зміцнення партнерських відносин та посилення політики повернення", – написав голова дипломатії ЄС Шарль Мішель у запрошенні лідерам ЄС.