Reuters оцінило, наскільки реально провести вибори в Україні у 2025-му

Для більшості громадян України пріоритетом є досягнення успіху у війні, а потім - проведення виборів

В Україні останнім часом з’являється дедалі більше ознак пожвавлення політичного життя, яке затихло з моменту повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. І це може бути пов’язано з наміром президента США Дональда Трампа швидше закінчити війну.

"Це пов'язано із Трампом, з очікуванням, що будуть переговори. Активність зросла, внутрішньополітичної нервозності явно побільшало", - цитує агентство політолога Володимира Фесенка на підтвердження цієї думки.

Також нагадує, що днями у команді президента США заявили, що Київ має провести президентські вибори до кінця 2025 року, якщо вдасться домовитися про припинення вогню.

Видання навело й інші факти, що свідчать про пожвавлення політичного життя в Україні. Так, колишнього президента, опозиційного політика Петра Порошенка помітили на фотографіях, де він тисне руки численним іноземним посадовцям. Утім, сам Порошенко, зазначається, заперечує, що це має якусь причетність до виборів.