Reuters оцінило, наскільки реально провести вибори в Україні у 2025-му
04 лютого 2025, 19:53
Фото: з вільних джерел
Для більшості громадян України пріоритетом є досягнення успіху у війні, а потім - проведення виборів
В Україні останнім часом з’являється дедалі більше ознак пожвавлення політичного життя, яке затихло з моменту повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. І це може бути пов’язано з наміром президента США Дональда Трампа швидше закінчити війну.
Про це пише Reuters.
"Це пов'язано із Трампом, з очікуванням, що будуть переговори. Активність зросла, внутрішньополітичної нервозності явно побільшало", - цитує агентство політолога Володимира Фесенка на підтвердження цієї думки.
Також нагадує, що днями у команді президента США заявили, що Київ має провести президентські вибори до кінця 2025 року, якщо вдасться домовитися про припинення вогню.
Видання навело й інші факти, що свідчать про пожвавлення політичного життя в Україні. Так, колишнього президента, опозиційного політика Петра Порошенка помітили на фотографіях, де він тисне руки численним іноземним посадовцям. Утім, сам Порошенко, зазначається, заперечує, що це має якусь причетність до виборів.
Водночас, зауважує видання, "Європейська солідарність" Порошенка звинуватила президента Володимира Зеленського "у спробі не допустити його до парламенту і в тому, що він зосередився на майбутніх виборах замість того, щоб вести війну".
Колишня прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко теж стала більш помітною, йдеться у матеріалі. Вона зустрічалася з офіційними особами Євросоюзу за кордоном і протестувала "проти затримання в Україні генерала у зв'язку з невдалою оборонною операцією в травні минулого року".
У публікації зазначається, що і мер Києва Віталій Кличко "звинуватив оточення Зеленського в політичних інтригах". При цьому видання називає міського голову Києва "потенційним претендентом на посаду президента".
Тим часом американські офіційні особи кажуть, що "жодних політичних рішень не прийнято, а їхня стратегія щодо України розвивається".
Проведення виборів в Україні може зіштовхнутися з логістичними проблемами, сказав Reuters заступник голови Центральної виборчої комісії України Сергій Дубовик. За його словами, підготовка до виборів займе щонайменше 4-6 місяців, враховуючи переміщення виборців і масштабні руйнування.
А директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький каже, що навіть ті, хто не схвалює діяльність Зеленського, вважають його легітимним лідером.