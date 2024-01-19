Reuters перейменував розділ "українська криза" у війну з рф

На другому році війни росії в Україні найбільша в світі інформаційна агенція Reuters виправила на сайті рубрику "українська криза" на "війна України і росії".

Про це йдеться на самому сайті агенції.

Кілька днів тому медіа поширили інформацію, що для рубрикації новинних матеріалів про війну в Україні на сайті Reuters називається "українська криза", поте поруч стояла рубрика "війна Хамас та Ізраїлю".

Наразі ж рубрика новин на сайті Reuters використовується формулювання "війна України та росії".