Reuters перейменував розділ "українська криза" у війну з рф
19 січня 2024, 15:26
prnt screen Reuters
На другому році війни росії в Україні найбільша в світі інформаційна агенція Reuters виправила на сайті рубрику "українська криза" на "війна України і росії".
Про це йдеться на самому сайті агенції.
Кілька днів тому медіа поширили інформацію, що для рубрикації новинних матеріалів про війну в Україні на сайті Reuters називається "українська криза", поте поруч стояла рубрика "війна Хамас та Ізраїлю".
Наразі ж рубрика новин на сайті Reuters використовується формулювання "війна України та росії".