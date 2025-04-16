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ПОЛІТИКА

Reuters: путін та емір Катару обговорять Україну та енергетику

16 квітня 2025, 18:33
Reuters: путін та емір Катару обговорять Україну та енергетику
з вільних джерел
Востаннє путін зустрічався з еміром в Астані в липні на полях саміту Шанхайської організації співробітництва.

російський диктатор владімір путін і емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані обговорять зусилля з пошуку можливої мирної угоди для припинення війни в Україні під час зустрічі в москві в четвер, 17 квітня, повідомили представники росії й Катару.

кремль заявив, що переговори путіна з еміром Катару в москві будуть зосереджені на "актуальних питаннях", з акцентом на торгівлю, а також низки міжнародних тем.

Про це інформує Reuters.

"Безумовно, відбудеться обмін думками між путіним та еміром Катару щодо українського питання. Також обговорюватимуться регіональні справи", — повідомив журналістам прессекретар кремля Дмітрій Пєсков.

Пєсков додав, що регіон має великий конфліктний потенціал, а Катар відіграє значну роль у спробах вирішення багатьох проблем.

Міністр закордонних справ Катару Мохаммед Аль-Хулайфі в інтерв’ю російському агентству ТАСС повідомив, що під час обговорень порушуватимуть теми України, Сирії, Сектора Гази та енергетики, зокрема постачання зрідженого природного газу (ЗПГ). 

"Конфлікт між росією та Україною спричинив глобальну кризу в ланцюгах постачання через зростання цін на енергоносії та основні товари. Наш постійний діалог у цій сфері допомагає стабілізувати енергетичні ринки, що, своєю чергою, підтримує стійкість світової економіки і допомагає подолати кризу ланцюгів постачання", — зазначив він.

війнаВладімір ПутінКатар

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