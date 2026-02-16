Reuters: росія може різко скоротити видобуток нафти через санкції США та ЄС

Показники морського експорту російської нафти не на користь кремля.

російські виробники нафти можуть опинитися в ситуації, коли будуть змушені різко скоротити видобуток. І це може трапитися у найближчі місяці. Причина - посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа та європейських держав, що обмежує експорт рф. У цих умовах сховища країни переповнюються. Це завдасть додаткового удару по військовому бюджету кремля.

Про це повідомляє Reuters.

За даними аналітичної компанії Kpler, морський експорт російської нафти впав до 3,4 мільйона барелів на день у січні з 3,8 мільйона барелів на день у грудні, і наразі становить близько 2,8 мільйона барелів на день у лютому.

При цьому обсяг російської нафти, що зберігається на суднах, за останні місяці зріс до рекордно високого рівня – понад 150 мільйонів барелів, тоді як багато танкерів також уповільнили свою швидкість. Обидва показники свідчать про зниження закупівель.

Пропозиція Єврокомісії запровадити повноцінну заборону на будь-який бізнес, який підтримує експорт російської сирої нафти морським транспортом, ще більше затисне москву.