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ПОЛІТИКА

Reuters: росія не дотягує до бюджетного плану через дешеву нафту

16 липня 2025, 16:20
Reuters: росія не дотягує до бюджетного плану через дешеву нафту
Це є результатом зміцнення рубля, який зріс приблизно на 45% з початку року на тлі ослаблення геополітичної напруженості та жорсткої грошово-кредитної політики Центрального банку рф.

Середня ціна російської нафти, розрахована в рублях, у липні залишилася нижчою за закладений у бюджет на 2025 рік цільовий показник.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Це є результатом зміцнення рубля, який зріс приблизно на 45% з початку року на тлі ослаблення геополітичної напруженості та жорсткої грошово-кредитної політики Центрального банку рф.

Міжнародні ціни на нафту, виражені в доларах, за цей час втратили близько 10% своєї вартості.

За оцінками агентства, середня ціна російської нафтової суміші, розрахована для оподаткування, у перші два тижні липня склала 4701 рубль за барель. Це приблизно відповідає рівню червня, але на 11,1% нижча за оновлений бюджетний прогноз.

Міністерство фінансів повідомило, що дефіцит бюджету в першому півріччі сягнув 3,69 трлн рублів ($47,31 млрд), або 1,7% від валового внутрішнього продукту, що відповідає прогнозам на весь рік.

У квітні росія підвищила оцінку дефіциту бюджету на 2025 рік з 0,5% до 1,7% ВВП після зниження прогнозу доходів від енергоносіїв на 24% в очікуванні тривалого періоду низьких цін на нафту.

Ціна в рублях на нафту розраховується на основі курсу російської валюти 78,39 за $1 у перші два тижні липня та середньої ціни 59,97 за $1 за барель.

Уряд росії встановив цільову ціну нафту на рівні 5281 рубля за барель і курс 94,3 рубля за $1. При цьому ціна, номінована у доларах, встановлена на рівні $56 за барель.

нафта рфбюджетвійна

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