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ПОЛІТИКА

Reuters: росія побоюється обвалу цін на нафту за сценарієм 80-х

25 березня 2025, 11:21
Reuters: росія побоюється обвалу цін на нафту за сценарієм 80-х
Збільшення видобутку нафти може призвести до падіння цін.

Центробанк росії звернувся до влади країни з попередження про те, що США та ОПЕК можуть заповнити нафтовий ринок і викликати повторення тривалого обвалу цін на нафту, як у 1980-х роках, що стало однією з причин розпаду Радянського Союзу.

Про це пише Reuters. 

ЦБ рф підготував презентацію для російського прем’єр-міністра Михайла Мішустіна в лютому, де вчергове назвав ціни на нафту основним ризиком для економіки країни. При цьому там нагадали, що президент США Дональд Трамп пообіцяв збільшити видобуток нафти в США і закликав лідера ОПЕК – Саудівську Аравію – викачувати більше нафти.

Хоча США можуть збільшити видобуток нафти, але левова частка додатково надходитиме від інших виробників, що не входять до ОПЕК, таких як Гаяна, Бразилія та Казахстан, які також нарощують видобуток.

Тому в РФ не виключають повторення ситуації, коли після періоду високих цін на нафту в 1974-1985 роках, 18 років тривало зниження цін, що боляче вдарило по економіці Радянського Союзу. Більш того, обвал цін на нафту призвів до розпаду Союзу.  

Ціни на нафту зараз торгуються на рівні близько 70 доларів за барель - це комфортний рівень для росії, у бюджеті якої припускається ціна нафти в 69,7 доларів за барель.

москва пережила кілька фінансових потрясінь через низькі ціни на нафту з 1991 року, зокрема в 1998 році вона оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом після того, як ціни впали до 10 доларів за барель.

Саудівська Аравія заявила, що здатна протягом кількох місяців збільшити видобуток із нинішніх 9 мільйонів барелів на добу до максимальної потужності в 12 мільйонів барелів на добу.

СШАвійнаОПЕКнафта рф

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