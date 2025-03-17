Reuters: російська економіка на межі жорсткого приземлення
Президент росії владімір путін створив перегріту військову економіку, і спроба повернення до нормального стану може призвести до серйозних економічних потрясінь.
Про це пише оглядач Reuters П'єр Бріансон.
Хоча видима стійкість російської економіки здається ілюзорною, кінець війни в Україні не гарантує демілітаризації економіки. Офіційно військові витрати рф становлять 8% ВВП і 40% федерального бюджету, проте ці дані не охоплюють усіх оборонних витрат.
Бріансон зазначає, що повернення до мирної економіки спричинить дві великі проблеми для росії: хвилю дефолтів через бум пільгових кредитів для оборонного сектору та кризу робочої сили через демографічний спад.
Попри можливе завершення війни, путін не планує скорочувати армію — у вересні він наказав збільшити її чисельність на 180 тисяч осіб, що зробить її другою за розміром у світі після Китаю.
На думку аналітиків, жорстке економічне приземлення для росії може бути неминучим, навіть у разі припинення бойових дій.