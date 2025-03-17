Reuters: російська економіка на межі жорсткого приземлення

Орієнтована на армію політика виснажила економіку рф так, що зміни матимуть для неї невідворотні наслідки.

Президент росії владімір путін створив перегріту військову економіку, і спроба повернення до нормального стану може призвести до серйозних економічних потрясінь.

Про це пише оглядач Reuters П'єр Бріансон.

Хоча видима стійкість російської економіки здається ілюзорною, кінець війни в Україні не гарантує демілітаризації економіки. Офіційно військові витрати рф становлять 8% ВВП і 40% федерального бюджету, проте ці дані не охоплюють усіх оборонних витрат.

Бріансон зазначає, що повернення до мирної економіки спричинить дві великі проблеми для росії: хвилю дефолтів через бум пільгових кредитів для оборонного сектору та кризу робочої сили через демографічний спад.

Попри можливе завершення війни, путін не планує скорочувати армію — у вересні він наказав збільшити її чисельність на 180 тисяч осіб, що зробить її другою за розміром у світі після Китаю.

На думку аналітиків, жорстке економічне приземлення для росії може бути неминучим, навіть у разі припинення бойових дій.