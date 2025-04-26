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ПОЛІТИКА

Reuters: російський супутник, пов'язаний із ядерною програмою, вийшов з ладу

26 квітня 2025, 14:14
Reuters: російський супутник, пов'язаний із ядерною програмою, вийшов з ладу
ICEYE
Зокрема цей супутник загрожує мережі Starlink.

Американські аналітики вважають, що російський супутник "Космос-2553", схоже, вийшов з ладу. За їхніми словами, апарат почав обертатися безконтрольно, що може свідчити про його несправність. Цей супутник підозрюють у зв’язках із програмою росії зі створення ядерної зброї проти об'єктів у космосі.

Про це пише Reuters.

"Космос-2553" був виведений на орбіту за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році. Він знаходиться високо над Землею ‒ приблизно на 2000 км ‒ у зоні, де зазвичай не літають звичайні супутники через сильну радіацію.

За даними компанії LeoLabs, яка відстежує об’єкти у космосі, у листопаді 2024 року вони помітили дивну поведінку супутника. Після додаткових перевірок у грудні експерти дійшли висновку, що апарат, ймовірно, обертається хаотично. Це також підтвердила інша компанія ‒ Slingshot Aerospace, яка спостерігає за супутником через телескопи.

У США вважають, що сам "Космос-2553" не є зброєю, але може допомагати росії в розробці антисупутникової ядерної технології. Зокрема, йдеться про можливість знищення цілих супутникових мереж, наприклад Starlink, які використовують українські військові. Водночас росія заперечує створення такої зброї і називає супутник науковим.

Нещодавно Slingshot помітила, що яскравість супутника змінюється ‒ це може означати, що він обертається. Але за останніми даними, апарат нібито знову стабілізувався.

Командування космічних сил США підтвердило, що орбіта супутника змінилася, але не надало інших подробиць. Міністерство оборони Росії на запит журналістів не відповіло.

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