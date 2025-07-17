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ПОЛІТИКА

Reuters: російський завод знову приймає підсанкційні танкери

17 липня 2025, 14:37
Reuters: російський завод знову приймає підсанкційні танкери
Це може вказувати на відновлення завантаження на СПГ-об'єкті.

Підсанкційний танкер для транспортування скрапленого природного газу (СПГ) Voskhod пришвартувався цього тижня біля російського заводу “Арктик СПГ-2”. Це другий за цей рік підсанкційний танкер, який зупинявся біля цього об'єкту, показують дані LSEG і Kpler про відстеження суден.

Про це повідомляє Reuters.

Це може свідчити про відновлення завантаження на "Арктик СПГ-2" — об'єкт також перебуває під західними санкціями. 

Танкер Voskhod прибув до заводу в середу, 16 липня. Дані Kpler показують, що судно було розвантажене, коли прямувало до “Арктик СПГ-2”.

Першим судном, що прибуло цього року до "Арктик СПГ-2", був танкер Iris, який завантажився на заводі 26 червня й наразі перебуває поблизу острова Колгуєв на заході росії, згідно з даними відстеження.

У жовтні 2024 року Державний департамент США оголосив про санкції проти зареєстрованих власників декількох суден для перевезення СПГ, включаючи танкер Voskhod, який раніше називався North Mountain.

Хоча зареєстрованим власником танкера Voskhod залишається LNG Beta Shipping, його комерційний менеджер 23 травня змінився на ТОВ Igarka — компанія має зареєстровану адресу в москві, згідно з даними бази Equasis.

"Арктик СПГ 2" був задуманий як "тотемний проєкт" для кремля: його заплановане повне виробництво повинно було скласти п'яту частину від річного обсягу виробництва скрапленого природного газу (СПГ) в росії, який мало досягти 100 млн тонн до 2030 року. Однак санкції затьмарили перспективи проєкту.

війнасанкціі проти росіїСПГтанкериТіньовий флот рф

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