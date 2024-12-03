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Reuters розкрило, чи згодні союзники прийняти Київ до Альянсу

03 грудня 2024, 09:09
Reuters розкрило, чи згодні союзники прийняти Київ до Альянсу
Україна НАТО
За інформацією агенства, члени блоку навряд прислухаються до Києва та нададуть сьогодні запрошення
3 грудня, міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на засіданні у Брюселі. Напередодні зустрічі голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що запрошення нашої країни до Альянсу усунуло б один з головних аргументів росії у веденні війни, а саме - недопущення вступу України до НАТО.
 
Про це пише Reuters.
 
За інформацією агенства, члени блоку навряд прислухаються до Києва та нададуть сьогодні запрошення. Дипломати на умовах анонімності пояснили, що зараз серед 32 членів НАТО відсутні ознаки необхідного консенсусу.
 
Як пише Reuters, відповідне рішення зруйнує надії України на політичний імпульс в очікуванні на повернення обраного президента США Дональда Трампа до Білого дому.
 
За словами високопоставленого американського чиновника, зустріч буде зосереджена на посиленні підтримки України, щоб вона була в якомога сильнішій позиції наступного року, "вступаючи в можливі переговори".
 
"На досягнення консенсусу підуть тижні і місяці. Я не думаю, що це станеться завтра, я був би дуже здивований. Найкращий спосіб зробити це - збільшити фінансування, озброєння та мобілізацію", - підсумував посадовець.

 

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