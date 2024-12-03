Reuters розкрило, чи згодні союзники прийняти Київ до Альянсу

За інформацією агенства, члени блоку навряд прислухаються до Києва та нададуть сьогодні запрошення

3 грудня, міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на засіданні у Брюселі. Напередодні зустрічі голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що запрошення нашої країни до Альянсу усунуло б один з головних аргументів росії у веденні війни, а саме - недопущення вступу України до НАТО.

За інформацією агенства, члени блоку навряд прислухаються до Києва та нададуть сьогодні запрошення. Дипломати на умовах анонімності пояснили, що зараз серед 32 членів НАТО відсутні ознаки необхідного консенсусу.

Як пише Reuters, відповідне рішення зруйнує надії України на політичний імпульс в очікуванні на повернення обраного президента США Дональда Трампа до Білого дому.