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Reuters розкрило деякі деталі переговорів США та Китаю

01 червня 2024, 15:19
Reuters розкрило деякі деталі переговорів США та Китаю
Ллойд Остін дорікнув Пекіну в небажанні бути демократичнішим.

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся зі своїм китайським колегою Дун Джунем. Американський чиновник запевнив, що попри війну в Європі, Вашингтон не відмовляється від своїх партнерів в Азії.

Про це пише Reuters.

"Не дивлячись на ці історичні зіткнення в Європі та на Близькому Сході, Індо-Тихоокеанський регіон залишається нашим пріоритетним театром військових дій. Дозвольте мені чітко заявити: США можуть бути в безпеці тільки в тому разі, якщо в безпеці буде Азія. Саме тому США вже давно зберігають свою присутність у цьому регіоні", - цитує Остіна видання.

Глава Міноборони США наголосив на важливості альянсів у регіоні.

"І мирне вирішення суперечок шляхом діалогу, а не примусу або конфлікту. І вже точно не шляхом так званого покарання", - дорікнув він Китаю.

У відповідь китайський генерал-лейтенант Цзін Цзяньфен заявив, що індо-тихоокеанська стратегія США спрямована на те, щоб "внести розкол, спровокувати конфронтацію і підірвати стабільність".

она служить лише егоїстичним геополітичним інтересам США і суперечить історичним тенденціям і загальним прагненням країн регіону до миру, розвитку і безпрограшного співробітництва", - сказав Цзін, заступник начальника Об'єднаного штабу Центральної військової комісії Китаю.

Дун попередив Остіна, що США не повинні втручатися у справи Китаю з Тайванем, повідомив представник міністерства оборони У Цянь.

СШАКитайвійна в Україніросія окупанти

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