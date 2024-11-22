Reuters розповіло, чому Байден дозволив удари далекобійною зброєю по рф

Дозвіл на використання далекобійної зброї став сигналом для КНДР про неприйнятність її військової співпраці з рф

Перемога Дональда Трампа на виборах у США та відправлення солдатів КНДР до рф змінили думку Джо Байдена щодо далекобійних ударів по росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних чиновників.

За словами американського високопосадовця та двох анонімних джерел, у США розцінили відправлення солдатів КНДР до росії як "серйозну ескалацію, яка потребує відповіді".

Дозвіл на використання далекобійної зброї став сигналом для КНДР про неприйнятність її військової співпраці з рф, а також спробою завадити російським військам витіснити ЗСУ з Курської області, пояснив посадовець.