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Reuters розповіло, чому Байден дозволив удари далекобійною зброєю по рф

22 листопада 2024, 10:31
Reuters розповіло, чому Байден дозволив удари далекобійною зброєю по рф
Фото: Reuters
Дозвіл на використання далекобійної зброї став сигналом для КНДР про неприйнятність її військової співпраці з рф

Перемога Дональда Трампа на виборах у США та відправлення солдатів КНДР до рф змінили думку Джо Байдена щодо далекобійних ударів по росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних чиновників.

За словами американського високопосадовця та двох анонімних джерел, у США розцінили відправлення солдатів КНДР до росії як "серйозну ескалацію, яка потребує відповіді".
 
Дозвіл на використання далекобійної зброї став сигналом для КНДР про неприйнятність її військової співпраці з рф, а також спробою завадити російським військам витіснити ЗСУ з Курської області, пояснив посадовець.
 
Джерело припустило, що таке рішення адміністрації Байдена може спричинити подальшу ескалацію конфлікту. Однак посадовець зауважив, що росія поки не вжила жодних заходів проти союзників України.
 
Також перемога Трампа на виборах "підсилила тиск на адміністрацію". Це змусило Байдена пом'якшити правила використання зброї та вжити нових кроків допомоги.

 

Джо Байденвійна в Україніросія окупанти

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