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Reuters розповіло про реакцію путіна на ультиматум Трампа

05 серпня 2025, 15:33
Reuters розповіло про реакцію путіна на ультиматум Трампа
Фото: з вільного доступу
Він нібито буде готовий подумати над перемир'ям після захоплення чотирьох регіонів України.
Владімір  путін навряд чи підкориться санкційному ультиматуму президента США Дональда Трампа, термін якого закінчується 8 серпня. Він нібито буде готовий подумати над перемир'ям після захоплення чотирьох регіонів України.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Трамп пригрозив запровадити нові санкції проти росії і запровадити 100-відсоткові мита для країн, які купують її нафту - насамперед Китаю та Індії - якщо путін не погодиться на припинення вогню.
 
Однак кремль, за даними трьох джерел, близьких до оточення путіна, не збирається приймати ультиматум.
 
путін нібито впевнений у перемозі і вважає, що нові санкції не матимуть значного впливу після кількох хвиль економічного тиску за три з половиною роки війни. Двоє джерел додали, що путін не хоче псувати відносини з Трампом, але його військові цілі мають пріоритет.
 
За словами одного з інформаторів, путін націлений повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області - ті території, які росія вже оголосила своїми. Тільки після цього, на його думку, можна обговорювати мирну угоду.
 
Поточні переговори між представниками росії та України - три зустрічі з травня - за словами джерела, мали декларативний характер. Обмін полоненими та гуманітарні питання обговорювали опосередковано, без реальної змістовної переговорної бази.
 
Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф має відвідати росію цього тижня - останній шанс домовитися до закінчення терміну ультиматуму.
 
Однак джерела зазначають, що путін побоюється розриву із Заходом, але не готовий змінювати свій курс.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

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