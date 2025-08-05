Reuters розповіло про реакцію путіна на ультиматум Трампа

Він нібито буде готовий подумати над перемир'ям після захоплення чотирьох регіонів України.

Владімір путін навряд чи підкориться санкційному ультиматуму президента США Дональда Трампа, термін якого закінчується 8 серпня. Він нібито буде готовий подумати над перемир'ям після захоплення чотирьох регіонів України.

Трамп пригрозив запровадити нові санкції проти росії і запровадити 100-відсоткові мита для країн, які купують її нафту - насамперед Китаю та Індії - якщо путін не погодиться на припинення вогню.

Однак кремль, за даними трьох джерел, близьких до оточення путіна, не збирається приймати ультиматум.