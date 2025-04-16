Reuters: UniCredit готується до виходу з росії під тиском Італії

UniCredit входить до числа небагатьох міжнародних банків, які не змогли вийти з росії після початку війни.

Уряд Італії попросить UniCredit покинути росію якомога швидше. Це одна з умов для схвалення поглинання банком дрібнішого конкурента Banco BPM.

Про це повідомляє Reuters.

UniCredit входить до числа небагатьох міжнародних банків, які не змогли вийти з росії після початку війни проти в Україні. Генеральний директор Андреа Орсель заявив, що не хотів нашкодити акціонерам, виходячи банк без справедливої ціни за активи.

Банк уже зіткнувся з вимогами Європейського центрального банку (ЄЦБ) прискорити скорочення свого бізнесу в росії.

Італійський уряд розглядає угоду відповідно до так званих правил "золотої акції", що дають йому змогу блокувати або встановлювати умови для іноземних і внутрішніх корпоративних поглинань у стратегічних секторах, таких як енергетика, телекомунікації та банківська справа.

Очікується, що Італія також попросить UniCredit зберегти стабільну ставку між кредитами і депозитами і підтримувати поточні операції з фінансування проєктів.

Уряд може обговорити угоду вже цього тижня, оскільки засідання кабінету міністрів заплановано на п'ятницю. Уряд схиляється до умовного схвалення угоди Unicredit-Banco BPM, і рішення очікується до кінця квітня.

UniCredit заявив цього місяця, що він запустить свою заявку на купівлю акцій BPM на суму 14 млрд євро 28 квітня після отримання схвалення від ринкового наглядового органу Consob. Однак кредитор залишає за собою право почекати до 30 червня, щоб вирішити, чи продовжувати умови пропозиції.