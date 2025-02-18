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Reuters увімкнула трансляцію з центру Києва: у військовій адміністрації відреагували

18 лютого 2025, 16:41
Reuters увімкнула трансляцію з центру Києва: у військовій адміністрації відреагували
Фото: Дмитро Реплянчук/Громадське
Камера була встановлена на даху готелю "Україна".

Зранку 18 лютого британське інформаційне агентство Reuters запустило прямий ефір з Майдану Незалежності в столиці України і це викликало активну реакцію громадськості та уряду. Після трансляцію було припинено.

Про це начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав в Telegram-каналі. 

"Щодо стріму однієї з новинних агенцій з Майдану Незалежності. Дякуємо за реакцію громадськості і медіа. Миттєво звернувся до відповідних правоохоронних органів.Неведені ними аргументи враховані, стрім припинений", - йдеться в дописі. 

Агенція Reuters розпочала онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності у Києві. Її камера була встановлена на даху готелю "Україна". 

Стрім в реальному часі можна було переглянути на YouTube, дозволяючи глядачам спостерігати за подіями на головній площі столиці. 

Однак активісти бурно відреагували, адже в країні війна і будь яка онлайн трансляція може допомогти ворогу коригувати удари та фіксувати роботу протиповітряної обьорони. 

Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації подякував за миттєву реакцію громадськості і медіа. 

Він сказа, що звернувся до правоохоронних органів і за його словами, аргументи, надані громадськістю, були враховані, і стрім було припинено.

 
війна в УкраїніReutersтрансляція

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