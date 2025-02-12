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Reuters з'ясувало, хто може бути посланцем путіна на переговорах із Трампом

12 лютого 2025, 21:33
Reuters з'ясувало, хто може бути посланцем путіна на переговорах із Трампом
Фото: Reuters
За даними Reuters, йдеться про голову російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва.
Голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв може бути так званим зв’язковим у переговорах між російським диктатором путіним та президентом США Дональдом Трампом.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, якому видали американця Марка Фогеля з російської в'язниці, заявив, що в переговорах брали участь наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман та "джентльмен з росії, на ім'я Кирило".
 
За даними Reuters, йдеться про голову російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва. Колишній банкір також зіграв певну роль у ранніх контактах між москвою та командою Трампа ще у 2016 році.
 
Також Дмитрієв брав участь у звільненні американського інвестиційного банкіра Майкла Калві з російської в'язниці у 2019 році. Він називав Калві професійним інвестором і особисто за нього ручався.

 

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