Reuters з'ясувало, що буде з іноземною допомогою USAID

Трамп збирається передати USAID під контроль Держдепартаменту.

Адміністрація президента Дональда Трампа збирається передати Агентство США з міжнародного розвитку(USAID) під контроль Держдепартаменту. Це може сильно вплинути на те, як Вашингтон розподілятиме іноземну допомогу.

Про це повідомили два джерела, знайомі з ходом обговорень, агентству Reuters.

Зазначається, що цього тижня в Раді національної безпеки обговорювалася тема передачі USAID під контроль Держдепартаменту. Проте поки що жодних остаточних рішень ухвалено не було.

Одне з джерел розповіло журналістам, що зараз у Білому домі вивчають юридичні повноваження, які Трамп може використовувати для видання указу про позбавлення USAID автономності. За його словами, президент США може підписати таке розпорядження вже найближчими днями.

У відповідь на ці чутки лідер сенатської меншості Чак Шумер заявив, що передача USAID під контроль Держдепартаменту була б "незаконним і суперечливим кроком, який не відповідає національним інтересам Штатів". Також журналісти з'ясували, що з будівель офісів USAID уже зняли таблички з офіційною печаткою органу державного управління. Це може свідчити про те, що злиття з Держдепартаментом може відбутися вже зовсім скоро. В агентстві підкреслили, що за словами одного з джерел, чиновники з нещодавно створеного Департаменту ефективності уряду, який очолює мільярдер Ілон Маск, брали участь в обговоренні цього питання і навіть відвідували штаб-квартиру USAID у центрі Вашингтона.

В агентстві нагадали, що минулого тижня адміністрація Трампа заморозила іноземну допомогу від США. Це рішення пояснювалося необхідністю провести перевірки, щоб переконатися, що допомога відповідає зовнішній політиці нового президента.

Якщо USAID все ж таки перейде під контроль Держдепартаменту, це, ймовірно, матиме негативні наслідки для іноземної допомоги. Одне з джерел, знайоме з роботою USAID, сказало журналістам, що цей крок стане серйозним відступом, зокрема, для гуманітарних операцій агентства.

Він додав, що USAID мало можливість надавати допомогу країнам, з якими у США немає дипломатичних відносин, включно з Іраном. Завдяки цьому вдавалося "наводити мости". Джерело запевнило, що якщо діяльність агентства буде прив'язана виключно до політичних цілей, то ця перевага може бути втрачена.

Крім того, перехід USAID під контроль Держдепартаменту ліквідує посаду адміністратора агентства, яка була створена експрезидентом США Джо Байденом. Журналісти звернули увагу на те, що Трамп досі не визначив кандидата на цю посаду, що ще більше підігріває чутки.