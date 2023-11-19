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Рейтинг Байдена впав до мінімуму за час його президентства

19 листопада 2023, 20:41
Рейтинг Байдена впав до мінімуму за час його президентства
Фото: Reuters
Також чинний американський президент Джо Байден вперше поступився рейтингом своєму попереднику Дональду Трампу.

Про це свідчить опитування NBC.

Дані опитування телеканалу демонструють, що більшість всіх виборців не схвалюють підхід Байдена до зовнішньої політики і війни між Ізраїлем і Хамас. Крім того, Байден вперше поступився рейтингом своєму попереднику Дональду Трампу.

Більшість демократів вважає, що Ізраїль зайшов занадто далеко у своїх військових діях у Газі і серед виборців віком від 18 до 34 років, 70% не схвалюють те, як Байден веде війну.

Згідно з опитуванням, 40% зареєстрованих виборців схвалюють роботу Байдена, тоді як 57% не схвалюють, що свідчить про найнижчий рівень схвалення Байдена в опитуванні з того часу, як він став президентом.

Наразі дії Байдена в зовнішній політиці схвалюють лише 33% американців, це на 8 пунктів менше, ніж в вересні. Так, 62% виборців, у тому числі 30% демократів, заявили, що вони не схвалюють зовнішню політику президента і лише 34% усіх виборців схвалюють те, як Байден веде війну між Ізраїлем і Хамас, проти 56%, які кажуть, що не схвалюють.

Наразі на виборах президента США 2024 року від Республіканської партії беруть участь такі відомі кандидати: 

- Дональд Трамп,

- Дуг Бергам

- Рон Десантіс

- Кріс Крісті

З цих кандидатів Дональд Трамп - явний лідер передвиборчих перегонів, він має високий рівень підтримки серед республіканських виборців і є фаворитом букмекерів.

Бергам відомий своєю консервативною позицією з питань безпеки та імміграції. Десантіс є популярним губернатором Флориди, який відомий своїм жорстким підходом до COVID-19. Крісті - колишній губернатор Нью-Джерсі, який відомий своєю здатністю залучати незалежних виборців. 

Опитування NBC свідчать, що підтримати Трампа на виборах готові 46% респондентів, тоді як Байдена - 44%. 

Рівень підтримки Трампа фактично не змінився з липня цього року, тоді як підтримка Байдена впала.

Вибори президента в США мають відбутись 5 листопада наступного року.

 

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