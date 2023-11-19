Рейтинг Байдена впав до мінімуму за час його президентства
Про це свідчить опитування NBC.
Дані опитування телеканалу демонструють, що більшість всіх виборців не схвалюють підхід Байдена до зовнішньої політики і війни між Ізраїлем і Хамас. Крім того, Байден вперше поступився рейтингом своєму попереднику Дональду Трампу.
Більшість демократів вважає, що Ізраїль зайшов занадто далеко у своїх військових діях у Газі і серед виборців віком від 18 до 34 років, 70% не схвалюють те, як Байден веде війну.
Згідно з опитуванням, 40% зареєстрованих виборців схвалюють роботу Байдена, тоді як 57% не схвалюють, що свідчить про найнижчий рівень схвалення Байдена в опитуванні з того часу, як він став президентом.
Наразі дії Байдена в зовнішній політиці схвалюють лише 33% американців, це на 8 пунктів менше, ніж в вересні. Так, 62% виборців, у тому числі 30% демократів, заявили, що вони не схвалюють зовнішню політику президента і лише 34% усіх виборців схвалюють те, як Байден веде війну між Ізраїлем і Хамас, проти 56%, які кажуть, що не схвалюють.
Наразі на виборах президента США 2024 року від Республіканської партії беруть участь такі відомі кандидати:
- Дональд Трамп,
- Дуг Бергам
- Рон Десантіс
- Кріс Крісті
З цих кандидатів Дональд Трамп - явний лідер передвиборчих перегонів, він має високий рівень підтримки серед республіканських виборців і є фаворитом букмекерів.
Бергам відомий своєю консервативною позицією з питань безпеки та імміграції. Десантіс є популярним губернатором Флориди, який відомий своїм жорстким підходом до COVID-19. Крісті - колишній губернатор Нью-Джерсі, який відомий своєю здатністю залучати незалежних виборців.
Опитування NBC свідчать, що підтримати Трампа на виборах готові 46% респондентів, тоді як Байдена - 44%.
Рівень підтримки Трампа фактично не змінився з липня цього року, тоді як підтримка Байдена впала.
Вибори президента в США мають відбутись 5 листопада наступного року.