Рейтинг Демократичної партії в США впав до мінімуму за 30 років — WSJ

Водночас, демократи розраховують скористатися непопулярною політикою Трампа.

Рейтинг Демократичної партії в США впав до найнижчого рівня за останні три десятиліття. Американські виборці вважають, що республіканці краще справляються з більшістю питань, які традиційно впливають на результати виборів, згідно з новим опитуванням Wall Street Journal.

Результати опитування показали, що 63% виборців у США негативно ставляться до Демократичної партії — це найгірший показник партії в опитуваннях WSJ з 1990 року. Позитивне ставлення до демократів висловили лише 33% респондентів.

Це значно гірша оцінка, ніж та, яку виборці дали президенту США республіканцю Дональду Трампу та Республіканській партії. Радше негативно, ніж позитивно, до Трампа та республіканців ставляться 7% і 11% респондентів відповідно. Лише 8% опитаних висловили “дуже позитивне” ставлення до демократів, порівняно з 19%, які виявляють такий рівень "ентузіазму" до Республіканської партії. Сам Трамп має рейтинг схвалення на рівні 46%.

Опитування свідчить, що, хоча виборці й не схвалюють підхід Трампа до вирішення низки питань, загалом вони більше довіряють республіканцям, ніж демократам, у роботі над цими питаннями в Конгресі. Наприклад, 17% респондентів не схвалюють тарифну політику Трампа, але довіряють республіканським законодавцям більше, ніж демократам.

Водночас демократи намагаються скористатися непопулярною політикою Трампа. Вони сподіваються, що “великий, прекрасний законопроєкт” Республіканської партії, який передбачає зниження податків для заможних верств населення та значне скорочення витрат на деякі соціальні програми, зможе “мобілізувати” виборців проти республіканців. Незначна більшість — 52% респондентів в опитуванні WSJ, висловили невдоволення цим законопроєктом. Крім того, демократи розраховують, що скандал навколо засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна також зіграє проти Трампа. Опитування WSJ показало, що виборці скептично налаштовані стосовно того, що Міністерство юстиції США ретельно розслідувало це питання.

Опитування WSJ було проведено з 16 по 20 липня серед 1500 зареєстрованих виборців. Похибка становить 2,5%.

Демократична партія зазнала серйозної поразки на виборах минулої осені — не лише втратила контроль над Білим домом, але й не змогла здобути більшість у жодній з палат Конгресу.