Рейтинг КМІС: "Слуга народу" - 52,3%, "Голос" не потрапляє у Раду
Результати опитування (з 3 по 13 липня) опублікував Київський міжнародний інститут соціології.
За партію "Слуга народу" готові проголосувати 52,3% опитаних українців ,які визначилися з вибором.
За партію "Опозиційна платформа – "За Життя" - 10,3%, за партію "Європейська Солідарність" - 7,9%, за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 5,8%, за партію "Сила і Честь" - 5,1%.
Разом з тим повідомляється, що партія "Голос" близька до проходу до парламенту, за неї готові проголосувати 4% респондентів.
Крім того за партію "Опозиційний блок" - проголосували б 3%, за партію "Громадянська позиція" - 2,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка - 2,4%, за "Партію Шарія" - 1,5%, за партію "Свобода" - 1,5%, за "Українську стратегію Гройсмана" - 1,3%.
За інші партії загалом проголосували 2,4%.
Методом особистого інтерв'ю було опитано 2004 респонденти, що мешкають у 125 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.
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