Рейтинг КМІС: "Слуга народу" - 52,3%, "Голос" не потрапляє у Раду

Рейтинг партії "Слуга народу" перед виборами до парламенту росте і вже перевищує 50%, у той час, як у інших політсил кількість прихильників зменшується.

Результати опитування (з 3 по 13 липня) опублікував Київський міжнародний інститут соціології.

За партію "Слуга народу" готові проголосувати 52,3% опитаних українців ,які визначилися з вибором.

За партію "Опозиційна платформа – "За Життя" - 10,3%, за партію "Європейська Солідарність" - 7,9%, за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 5,8%, за партію "Сила і Честь" - 5,1%.

Разом з тим повідомляється, що партія "Голос" близька до проходу до парламенту, за неї готові проголосувати 4% респондентів.

Крім того за партію "Опозиційний блок" - проголосували б 3%, за партію "Громадянська позиція" - 2,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка - 2,4%, за "Партію Шарія" - 1,5%, за партію "Свобода" - 1,5%, за "Українську стратегію Гройсмана" - 1,3%.

За інші партії загалом проголосували 2,4%.

Методом особистого інтерв'ю було опитано 2004 респонденти, що мешкають у 125 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.