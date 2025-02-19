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Рейтинг підтримки Трампа серед американців падає – Reuters

19 лютого 2025, 20:09
Рейтинг підтримки Трампа серед американців падає – Reuters
Рівень несхвалення дій Трампа перевищив у США 50%.
Через ситуацію в американській економіці знизився рейтинг президента США Дональда Трампа.
 
Про це повідомляє Reuters із посиланням на опитування, яке провели в лютому спільно з міжнародною дослідницькою компанією Ipsos.
 
Рейтинг схвалення Трампа становить 44%, що на один відсотковий пункт менше, ніж було в опитуванні 24–26 січня, і на три відсоткові пункти менше за показник опитування 20–21 січня.
 
Агентство пояснює зниження рейтингу Трампа занепокоєнням громадян США через мита, які він вводить щодо низки країн.
 
Одночасно на 10 в.п. – із 41% до 51% – зріс показник несхвалення американцями глави Білого дому.
 
Зокрема, в останньому опитуванні лише 32% опитаних схвалюють дії Трампа щодо інфляції, що, на думку Reuters, є "потенційною ранньою ознакою розчарування у діях республіканців", до яких належить Трамп.
 
Економічні дані засвідчують, що споживчі ціни у США зросли в січні найбільше за майже півтора року, а американці зіткнулися з вищими витратами на товари й послуги, пише агентство. Крім того, на домогосподарства США очікують прискорення інфляції після заяв Трампа про введення вищих мит на товари з Китаю, Мексики та Канади.
 
Онлайн-опитування Reuters / Ipsos проводили із 13-го до 18 лютого. На запитання відповідало 4145 дорослих американців по всій країні, похибка не перевищує 2%.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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