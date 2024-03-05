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Рейтинг президентських кандидатів у Польщі очолив мер Варшави

05 березня 2024, 16:33
Рейтинг президентських кандидатів у Польщі очолив мер Варшави
Фото: з вільних джерел
Вибори президента Польщі повинні відбутися 2025 року.

Мер Варшави Рафал Тшасковський очолив рейтинг потенційних кандидатів на виборах президента Польщі.

Про це свідчить останнє опитування, проведене від імені Wirtualna Polska компанією United Surveys.

Респондентів запитували, за якого кандидата вони б проголосували на виборах президента. Найбільше – 30,8% – зазначили, що проголосували б за Рафала Тшасковського, нинішнього мера Варшави.

Друге місце посів би колишній прем’єр-міністр від "Права і справедливості" Матеуш Моравецький з 25,9%.

Шимон Головня, спікер Сейму від "Третього Шляху", обійняв би третю позицію з 23,1%.

У попередньому опитуванні, проведеному в середині лютого, три найсильніші кандидати отримали дуже схожу підтримку. Тоді Шимон Головня переміг з невеликою перевагою (24,8%), випередивши Матеуша Моравецького на 0,5 відсоткового пункту. Замикав трійку лідерів Рафал Тшасковський, який набрав тоді 22,2% голосів.

Вибори президента Польщі повинні відбутися 2025 року. Чинний президент Анджей Дуда не має права балотуватися, оскільки вже обіймав посаду два терміни.

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