Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Рейтинг схвалення Байдена щодо Ізраїлю досяг найнижчого рівня в новому опитуванні

21 травня 2024, 21:31
Рейтинг схвалення Байдена щодо Ізраїлю досяг найнижчого рівня в новому опитуванні
Фото: The Washington Post
Більшість респондентів, вважають, що дії Байдена щодо Ізраїлю частково визначається "внутрішньою політикою".

Рейтинг схвалення дій президента Байдена у війні між Ізраїлем і Хамасом впав до найнижчого рівня, згідно з новим опитуванням, на тлі продовження бойових дій у Газі. Останнє опитування Гарвардського центру CAPS/Harris показало, що рейтинг схвалення дій Байдена щодо врегулювання конфлікту становить 36%, в порівнянні з 39% минулого місяця і 44% у жовтні, коли це питання було поставлено вперше.

Про це повідомляє The Hill.

"Рейтинги Байдена слабшали з кожним місяцем конфлікту між Ізраїлем і Хамасом, оскільки Байден змінив свою позицію, і більшість вважає таку зміну політичною. Підтримка Ізраїлю залишається незмінною", — сказав Марк Пенн, співдиректор Гарвардського центру CAPS/Harris Poll.

 53% респондентів, вважають, що дії Байдена щодо Ізраїлю частково визначається "внутрішньою політикою", а не лише тим, що є найкращим для національних інтересів у безпеці Ізраїлю.

Три чверті респондентів заявили, що Ізраїль повинен продовжити "операцію в Рафаху, щоб закінчити війну з Хамас, роблячи все можливе, щоб уникнути жертв". Чверть респондентів обрали інший варіант — що Ізраїль повинен "відступити зараз і дозволити Хамасу продовжувати керувати Газою".

Байден вважає, що ізраїльські військові не здійснюють геноцид у своїй кампанії проти бойовиків Хамас у Секторі Гази. Він сказав, що підтримка США безпеки ізраїльтян є "залізною".

"Те, що відбувається в Газі, не є геноцидом. Ми відкидаємо це", - сказав Байден.

На багатьох заходах по всій країні він зіштовхнувся з пропалестинськими протестувальниками, які критикують його за непохитну підтримку Ізраїлю.

У новому виступі на заході в Білому домі Байден підкреслив, що вважає Ізраїль жертвою нападу бойовиків Хамас 7 жовтня минулого року, в результаті якого загинули мирні жителі та були захоплені сотні заручників.

ХАМАСІзраїльрейтингДжо Байден

Останні матеріали

Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Політика
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Переклад iPress – 21 травня 2024, 23:36
Нафтодолари продовжують годувати російську військову машину. Хоча багато російських суден простоюють у портах
Політика
Нафтодолари продовжують годувати російську військову машину. Хоча багато російських суден простоюють у портах
Переклад iPress – 21 травня 2024, 15:43
Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Політика
Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:04
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Cуспільство
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:01
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Політика
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2024, 15:42
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Політика
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 травня 2024, 13:56
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 травня 2024, 09:38
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2024, 23:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється