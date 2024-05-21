Рейтинг схвалення Байдена щодо Ізраїлю досяг найнижчого рівня в новому опитуванні

Більшість респондентів, вважають, що дії Байдена щодо Ізраїлю частково визначається "внутрішньою політикою".

Рейтинг схвалення дій президента Байдена у війні між Ізраїлем і Хамасом впав до найнижчого рівня, згідно з новим опитуванням, на тлі продовження бойових дій у Газі. Останнє опитування Гарвардського центру CAPS/Harris показало, що рейтинг схвалення дій Байдена щодо врегулювання конфлікту становить 36%, в порівнянні з 39% минулого місяця і 44% у жовтні, коли це питання було поставлено вперше.

Про це повідомляє The Hill.

"Рейтинги Байдена слабшали з кожним місяцем конфлікту між Ізраїлем і Хамасом, оскільки Байден змінив свою позицію, і більшість вважає таку зміну політичною. Підтримка Ізраїлю залишається незмінною", — сказав Марк Пенн, співдиректор Гарвардського центру CAPS/Harris Poll.

53% респондентів, вважають, що дії Байдена щодо Ізраїлю частково визначається "внутрішньою політикою", а не лише тим, що є найкращим для національних інтересів у безпеці Ізраїлю.

Три чверті респондентів заявили, що Ізраїль повинен продовжити "операцію в Рафаху, щоб закінчити війну з Хамас, роблячи все можливе, щоб уникнути жертв". Чверть респондентів обрали інший варіант — що Ізраїль повинен "відступити зараз і дозволити Хамасу продовжувати керувати Газою".

Байден вважає, що ізраїльські військові не здійснюють геноцид у своїй кампанії проти бойовиків Хамас у Секторі Гази. Він сказав, що підтримка США безпеки ізраїльтян є "залізною".

"Те, що відбувається в Газі, не є геноцидом. Ми відкидаємо це", - сказав Байден.

На багатьох заходах по всій країні він зіштовхнувся з пропалестинськими протестувальниками, які критикують його за непохитну підтримку Ізраїлю.

У новому виступі на заході в Білому домі Байден підкреслив, що вважає Ізраїль жертвою нападу бойовиків Хамас 7 жовтня минулого року, в результаті якого загинули мирні жителі та були захоплені сотні заручників.