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Рейтинг схвалення Трампа падає до рекордного мінімуму

16 липня 2025, 09:32
Рейтинг схвалення Трампа падає до рекордного мінімуму
Ці показники нижчі ніж були під час першої каденції.

Чистий рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа досяг нового мінімуму за результатами останнього опитування Economist/YouGov, проведеного на тлі його рішення завдати авіаударів по трьох іранських ядерних об’єктах.

Про це пише The Hill.

Опитування проводилося у період, коли Трамп оголосив про початок повітряної операції, яка, за його словами, є "дуже успішною". Згідно з результатами, рівень схвалення його діяльності впав на 14%. Роботу президента схвалюють 40% опитаних, тоді як 54% - не схвалюють.

Це найнижчий чистий рейтинг схвалення Трампа за час його другого терміну і гірший, ніж більшість показників під час першого терміну.

Американці, як правило, не схвалюють дії Трампа з низки ключових питань — від національної безпеки (–2 бали) до боротьби з інфляцією та цінами (–26 балів).

Втім, його заява про авіаудари по Ірану посилила підтримку серед республіканців. До заяви 57% представників Республіканської партії підтримували загальний підхід Трампа до конфлікту між Ізраїлем та Іраном, і лише третина схвалювала ідею бомбардування. Після заяви ці показники зросли до 82% і 70% відповідно.

Водночас опір серед демократів також посилився: частка тих, хто виступає проти ударів по Ірану, зросла з 56% до 74%. Лідери Демократичної партії переважно засудили дії Трампа, деякі навіть натякнули, що такі кроки можуть стати підставою для нового процесу імпічменту.

Крім того, опитування виявило "значний розкол" серед республіканців щодо ролі США у світових справах. Лише 48% виступають за активну участь у міжнародній політиці, тоді як 31% вважають, що Америка має залишатися осторонь.

Серед прихильників активної зовнішньої політики 75% підтримали авіаудари, тоді як серед ізоляціоністів — лише 35%.

 

рейтингДональд Трамп

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