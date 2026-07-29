Рейтинг Верховного суду США впав до історичного мінімуму
Рейтинг схвалення роботи Верховного суду США, який тривалий час був найвищим серед трьох гілок влади, впав до рекордно низького рівня.
Про це пише Axios з посиланням на опитування Gallup та YouGov.
Наразі лише 33% американців схвалюють діяльність Верховного суду – на 6% менше, ніж у 2025 році, коли було зафіксовано попередній мінімум. Конгрес схвалюють лише 13,5% порівняно з 23,2% рік тому. Рейтинг Трампа становить 34% – найнижчий показник за будь-який із його термінів.
Лише 58% республіканців схвалюють діяльність Верховного суду цього року, що є різким падінням порівняно з майже рекордними 79% у 2025 році. Gallup пов'язує це з розчаруванням тим, що суд пішов проти Трампа у кількох ключових питаннях – щодо громадянства за правом народження та митних тарифів. Демократи та незалежні виборці незадоволені консервативним ухилом суду після скасування рішення у справі "Роу проти Вейда".
Загальна картина тривожна: в середньому лише 27% американців заявляють про "дуже велику" або "досить велику" довіру до 14 основних інституцій США – на 1% вище рекордного мінімуму 2023 року. Коли Gallup уперше поставила запитання про Верховний суд у 2000 році, 62% американців висловлювали схвальне ставлення.