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CУСПІЛЬСТВО

Рейтинг Верховного суду США впав до історичного мінімуму

29 липня 2026, 13:39
Рейтинг Верховного суду США впав до історичного мінімуму
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Рейтинг Трампа становить 34% – найнижчий показник за будь-який із його термінів.

Рейтинг схвалення роботи Верховного суду США, який тривалий час був найвищим серед трьох гілок влади, впав до рекордно низького рівня.

Про це пише Axios з посиланням на опитування Gallup та YouGov.

Наразі лише 33% американців схвалюють діяльність Верховного суду – на 6% менше, ніж у 2025 році, коли було зафіксовано попередній мінімум. Конгрес схвалюють лише 13,5% порівняно з 23,2% рік тому. Рейтинг Трампа становить 34% – найнижчий показник за будь-який із його термінів.

Лише 58% республіканців схвалюють діяльність Верховного суду цього року, що є різким падінням порівняно з майже рекордними 79% у 2025 році. Gallup пов'язує це з розчаруванням тим, що суд пішов проти Трампа у кількох ключових питаннях – щодо громадянства за правом народження та митних тарифів. Демократи та незалежні виборці незадоволені консервативним ухилом суду після скасування рішення у справі "Роу проти Вейда".

Загальна картина тривожна: в середньому лише 27% американців заявляють про "дуже велику" або "досить велику" довіру до 14 основних інституцій США – на 1% вище рекордного мінімуму 2023 року. Коли Gallup уперше поставила запитання про Верховний суд у 2000 році, 62% американців висловлювали схвальне ставлення.

рейтингДональд ТрампВерховний суд сша

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