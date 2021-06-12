СПОРТ НОВИНИЖіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок станом на 6 грудня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рейтинг WTA: в топ-100 - чотири українки, Снігур оновила особистий рекорд
Дар'я Снігур на одну позицію покращила особистий рекорд і посідає 143-є місце
Фото: firtka.if.ua
До першої сотні найкращих тенісисток світу, як і раніше, входять чотири українки - Еліна Світоліна (15-й рядок), Марта Костюк (50), Ангеліна Калініна (52) і Даяна Ястремська (100), передає Укрінформ.
Дар'я Снігур на одну позицію покращила особистий рекорд і посідає 143-є місце.
Леся Цуренко - 117-а, Катерина Козлова - 144-а, Катаріна Завацька - 186-а.
Лідерство у рейтингу WTA зберігає австралійка Ешлі Барті. У першій трійці також Аріна Соболенко з Білорусі та іспанка Гарбіньє Мугуруса.
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