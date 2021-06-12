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Рейтинг WTA: в топ-100 - чотири українки, Снігур оновила особистий рекорд

Дар'я Снігур на одну позицію покращила особистий рекорд і посідає 143-є місце
Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок станом на 6 грудня.
Рейтинг WTA: в топ-100 - чотири українки, Снігур оновила особистий рекорд Фото: firtka.if.ua

До першої сотні найкращих тенісисток світу, як і раніше, входять чотири українки - Еліна Світоліна (15-й рядок), Марта Костюк (50), Ангеліна Калініна (52) і Даяна Ястремська (100), передає Укрінформ.

Дар'я Снігур на одну позицію покращила особистий рекорд і посідає 143-є місце.

Леся Цуренко - 117-а, Катерина Козлова - 144-а, Катаріна Завацька - 186-а.

Лідерство у рейтингу WTA зберігає австралійка Ешлі Барті. У першій трійці також Аріна Соболенко з Білорусі та іспанка Гарбіньє Мугуруса.

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06 12 2021 15:05
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