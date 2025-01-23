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Режим лукашенка використовував міграцію як зброю, щоб "підірвати" Євросоюз ізсередини – Politico

23 січня 2025, 16:09
Режим лукашенка використовував міграцію як зброю, щоб
Видання зазначає, що вказівки білоруського уряду були чіткими: нехай мігранти їдуть до Європи.
Режим білоруського диктатора лукашенка намагався використати міграцію як зброю, щоб “підірвати” Євросоюз зсередини.
 
Про це пише видання Politico із посиланням на перехоплені телефонні дзвінки та документи.
 
Коли до заступника начальника кримінальної міліції в Мінській області надійшли повідомлення про зникнення кількох людей, які приїхали в Білорусь з Африки, щоб навчитися грати у футбол, він зателефонував до МВС, щоб отримати консультацію.
 
“Міністр дав чіткі вказівки”, – сказав Михайло Бедункевич, високопосадовець міністерства, у перехопленні розмови.
 
Цей дзвінок записаний у травні 2021 року. Видання отримало його від колишніх білоруських силовиків. Разом із безліччю інших перехоплених даних і документів, а також інтерв’ю з колишніми та нинішніми співробітниками сил безпеки, він показує, як білоруська влада сприяла спробам мігрантів прилетіти в країну та нелегально потрапити до Європейського Союзу.
 
Програма гібридної війни була покликана посіяти політичну ворожнечу в країнах ЄС. Це почалося навесні 2021 року, коли країна потрапила під санкції з боку блоку за придушення інакомислення після фальсифікованих виборів, які дали диктатору країни лукашенку шостий президентський термін.
 
Документи включають комунікації між білоруськими силами безпеки та підконтрольними державі туристичними агентствами та готелями.
 
Вони детально описують спробу створити зброю для міграції, яка все ще діє сьогодні, оскільки 70-річний автократ балотується на безпрецедентний сьомий термін 26 січня.
 
Згідно з даними правозахисної організації Human Constanta, від початку програми на білоруському кордоні з Польщею, Литвою та Латвією загинули щонайменше 120 людей. Прикордонників Польщі та ЄС звинувачують у незаконному витісненні мігрантів. Цього літа Варшава планує закрити весь кордон із Білоруссю, щоб перекрити шлях міграції.
 
Коли у 2021 році, приблизно через шість місяців після телефонної розмови між начальником міліції та чиновником МВС, лукашенка запитали, чи озброює він мігрантів, він це заперечив.
 
У таких країнах, як Ірак, були розміщені оголошення про тури до білорусі. Коли потенційні мігранти відреагували, туристичні фірми подали петиції до МЗС Білорусі з проханням про короткострокові візи.
 
Заявлені цілі варіювалися від ділових поїздок до туризму, полювання та лікування – часто включаючи групові візи – про що свідчать бланки заяв і записи в паспорті, які є у розпорядженні Politico. Однак багато мігрантів повідомили, що їм неофіційно обіцяли легкий перетин до ЄС.
 
Заплативши від 6 000 до 15 000 доларів за “туристичний” пакет, мандрівники полетіли до Білорусі такими авіакомпаніями, як Fly Baghdad, Iraqi Airways і білоруська державна Belavia. Після прибуття вони отримали візи, їх зустріли представники компанії та відвезли до готелів, які належать Управлінню справами президента, урядовому відомству, яке безпосередньо підпорядковується лукашенку.

 

Олександр Лукашенкомігрантивійна в Україніросія окупанти

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