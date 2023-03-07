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Режим лукашенка визнав екстремістською незалежну спілку журналістів

07 березня 2023, 18:40
Режим лукашенка визнав екстремістською незалежну спілку журналістів
Про включення спілки йдеться в оновленому переліку "екстремістських формувань" на сайті МВС білорусі.

КДБ білорусі вніс до списку "екстремістських формувань" білоруську асоціацію журналістів, ліквідовану владою у 2021 році та нагороджену Європарламентом премією Сахарова "За свободу думки".

Про це повідомляє Радіо свобода.

Білоруська асоціація журналістів – добровільне, недержавне, непартійне обʼєднання громадян, які займаються професійною журналістською діяльністю чи сприяють її розвитку, йдеться на сайті організації. Асоціація діє з осені 1995 року, а 2006-го пройшла державну перереєстрацію. БАЖ постійно веде моніторинг порушень свободи висловлювань та прав ЗМІ, зокрема під час президентських виборів у 2020 році.

З 1997 року Білоруська асоціація журналістів є асоційованим членом Міжнародної федерації журналістів (IFJ). 2004 року Європейський парламент нагородив обʼєднання премією імені Сахарова "За свободу думки".

У серпні 2021 року Верховний суд білорусі задовольнив позов міністерства юстиції щодо ліквідації Білоруської асоціації журналістів. Як причину позову відомство вказувало "повторне порушення законодавства про громадські обʼєднання".

Нагадаємо, режим білоруського диктатора лукашенка засудив до двох років колонії Дар’ю Лосік, дружину політв’язня, ув’язненого журналіста "Радіо Свобода" Ігоря Лосіка. Причиною стало випущене Дарією інтерв’ю про нього. В грудні 2021-го Ігоря Лосіка засудили до 15 років позбавлення волі за нез’ясованими звинуваченням.

 

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