Резніков пояснив, про яке озброєння йтиметься на новому засіданні.

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував нове засідання у форматі "Рамштайн". Відбудеться воно у вересні 2023 року.

Про це він сказав в інтерв'ю Андріани Кучер.

Міністр наголосив, що засідання у форматі "Рамштайн" для України залишаються важливими, оскільки там обговорюються питання озброєння.

У вересні йтиметься про посилення української системи ППО, наголосив Резніков.

"Більше ракет, більше систем, більше радарів, плюс авіація як елемент протиповітряної оборони. Друге питання - це артилерія та амуніція до неї. Третя річ - це бронетехніка всіх видів", - пояснив Олексій Резніков.