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ПОЛІТИКА

Резніков: до "Рамштайну" у січні приєднаються нові країни

06 грудня 2022, 13:21
Резніков: до
Призначений міністром оборони України Олексій Резніков Фото: Резніков Олексій / Facebook
У січні 2023 року відбудеться наступне, восьме засідання у форматі "Рамштайн", до якого приєднаються декілька нових країн для допомоги Україні

У січні 2023 року відбудеться наступне, восьме засідання у форматі "Рамштайн", до якого приєднаються декілька нових країн для допомоги Україні.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі  Національного телемарафону, пише Уніан.

За словами Резнікова, під час нещодавньої розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном були озвучені нові країни, які можуть увійти до групи "Рамштайн".

"Група клубу "Рамштайн" - це близько 50 країн. Але вчора ми обговорювали ще деякі нові країни, які прозвучали, оскільки він (Остін. - ред.) веде адвокацію України і переконує країни також надати нам зброю", - сказав він.

Міністр оборони уточнив, що наступна зустріч у форматі "Рамштайн", швидше за все, відбудеться після новорічних свят.

"При всій повазі до нас, вони (країни-партнери. - Ред.) все ж таки живуть у режимі більш мирного часу, у них скоро будуть Різдвяні свята і новорічні відчуття. Тому реалістично, що "Рамштайн" відбудеться в січні", - додав він.

При цьому, це не означає неможливість двосторонніх зустрічей, які відбуваються майже щодня, підсумував Резніков.


війнаУкраїнаРезніковРамштайн

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