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Резніков: "Головна подія" контрнаступу ще попереду

28 червня 2023, 11:57
Резніков:
Олексій Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков відкидає сумніви в успіху літнього контрнаступу та натякає, що нещодавні скромні здобутки – лише "превью" до набагато більшого наступу.

Про це Олексій Резніков сказав в інтерв'ю Financial Times.

Міністр заявив, що деокупація групи сіл впродовж останніх тижнів було "не головною подією" в запланованому Києвом наступі.

"Коли це станеться, ви всі це побачите... Всі побачать все", – сказав Резінков. 

Він додав, що основні військові резерви України, включаючи більшість бригад, які нещодавно пройшли навчання на заході і оснащені сучасними танками і бронемашинами НАТО, ще не були задіяні в операції.

За його словами, ЗСУ продовжує завдавати великих втрат російським військам, їхня "деградація" -це  інструмент, а звільнення українських земель – мета.

Олексій Резніков сказав, що українські війська досягли "певних успіхів", які Генштаб не розголошує, аби не наражати на небезпеку ЗСУ. 

"Іноді росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку або територію. Вони бояться доповідати далі своєму керівництву", - сказав міністр. 

Він також попередив, що ця операція буде контрастувати з минулорічним приголомшливим розгромом російських військ у Києві, в Харківської області і Херсоні. 

"Не можна очікувати дива в кожній операції", – підсумував Резніков.

ЗСУ зараз "промацують" лінії російської оборони й атакують у численних точках, щоб змусити росію здогадуватися, де буде основний наступ, пише видання.

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