Резніков назвав ймовірні терміни закінчення війни

"Ми готові до переговорів із рф лише на умовах України", – наголосив глава Міноборони.

Міністр оборони Олексій Резніков вірить, що Україні вдасться дуже скоро звільнити всі свої території і закінчити війну.

Такий прогноз очільник оборонного відомства озвучив в інтерв'ю NV.

"Я думаю, ця війна скоро закінчиться. Звичайно, хотілося б, щоб вона і не починалася, але особисто я вірю цього року як у рік перемоги", - сказав Резніков.

Він виключив можливість підписання мирної угоди із росією. Україна буде готова до переговорів із рф після того, як путін виведення всі війська та виплатить репарації та контрибуції.

"Український народ на це не піде, якщо ви почитаєте всі останні соціологічні дослідження, то всі за перемогу, за звільнення наших територій ніхто не домовлятиметься. Третє - парламент України відображає думку народу. Тому всі наші партнери повинні розуміти: ми не йтимемо на компроміси. Так що нічого не зміниться за будь-яких обставин. Позиція президента, народу, позиція партнерів, моя особиста позиція ми всі збігаємось, зради не буде", - запевнив він.

Серед іншого, міністр оборони Олексій Резніков спрогнозував, що країни НАТО будуть змагатися за постачання зброї Україні та пояснив, чому.

"Після цієї війни ми точно будемо в безпекових структурах Європи, не залишимося наодинці", - наголосив Олексій Резніков.

За словами міністра, опанування українськими військовими різної сучасної зброї та вміння застосувати її в реальному бою — це "козир" України.

"Вміння застосувати цю зброю проти реального ворога НАТО — російської федерації, а рф визнана таким ворогом стратегією НАТО в Мадриді на 10 наступних років — це наша ключова перевага, адже ми єдина країна в світі, яка має бойовий досвід, як стримувати і перемагати росіян", — наголосив він.

Також Резніков зазначив, що Україна досягає взаємосумісності зброї партнерів.

"Тому країни НАТО будуть зацікавлені наповнювати нас тими чи іншими системами, а ВПК країн НАТО буде конкурувати і змагатися, хто з них буде основним постачальником цієї зброї, її забезпечення, ремонту, обслуговування. Для платників податків цих країн має стати ключовим питання — чий саме бойовий танк буде основним, чий бойовий літак буде основним, чия бойова артилерія буде основною, чия снайперська гвинтівка, гранатомет, ППО будуть основними в використанні їх Україною для перемоги. Бо саме це визначить величезне виробництво майбутнього та, будемо чесними, прибутки", — переконаний міністр.