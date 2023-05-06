Резніков озвучив сім очікувань від саміту НАТО

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11–12 липня.

Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що на липневому саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, чітко окреслять перспективи членства України в Альянсі.

Про це він заявив у відеозверненні до учасників дискусії у межах аналітичного центру Atlantic Council.

Міністр виділив сім головних пунктів, підтримку яких він розраховує дістати від учасників саміту в липні:

відданість членству України в НАТО;

гарантії безпеки України від НАТО, які діятимуть до вступу України в Альянс;

готовність НАТО підтримати формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським;

продовження прихильності НАТО забезпечувати нагальні оборонні потреби України, включно із системами ППО, далекобійною артилерією, боєприпасами, танками і бойовими літаками;

оборонна підтримка України до того, як повністю відновлять суверенітет України;

створення механізму кризових консультацій з Україною у межах ст. 4 Статуту НАТО;

перетворення комісії НАТО – Україна на Раду НАТО – Україна щодо переходу України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичній допомозі та розмінуванні.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11–12 липня. У ньому візьме участь приблизно 40 делегацій країн – членів і партнерів Альянсу. На захід також має прибути Зеленський.

