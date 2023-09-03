Резніков озвучив три критерії для вступу України до НАТО
Міністр оборони Олексій Резніков назвав три речі, які будуть визначальним при ухваленні рішення щодо запрошення України до НАТО.
Про це Резніков сказав в інтерв'ю "Укрінформу".
За його словами вирішальними будуть наступні три речі:
Наявність цивільного-демократичного контролю над Збройними силами – і у вигляді законодавства, і у вигляді реально побудованої інфраструктури.
"Тобто: міністр оборони – цивільний, заступник міністра – цивільні і т.д., і т.п., впроваджують політики", - каже Резніков.
Друге - зрозумілі, прозорі, транспарентні, відповідальні процедури забезпечення Збройних сил – від закупівель до всіх інших речей.
"Коли зрозуміло, як витрачаються кошти, як планується бюджетування – починаючи від уряду, парламенту. Тому що в НАТО вони один одного забезпечують, є така структура – NSPA "Агенція НАТО з підтримки та постачання", головна логістична організація НАТО. Компанії – виробники зброї (чи не зброї) туди додаються, реєструються, і коли ви хочете купити рушницю, човен, торпеду, бомбу, снаряд, квадроцикл, форму тощо – агенція вам забезпечить. Такий собі мілітарі Амазон", - пояснює міністр оборони.
І третє, наголошує Резніков – спільне планування операцій.
"Військові командування знають, як взаємодіють аналогічні військові командування в країнах-партнерах. Є відповідно, командування самого НАТО, яке чітко знає: тут – морпіхи, тут – льотчики, тут – десантники, тут – піхотинці, тут – танкісти, тут – артилеристи різних національностей, різних країн, але мають можливість спільно планувати, бо всі розуміють стандарти, як потім воювати і взаємодіяти", - продовжує Резніков
Він резюмує, якщо Україна відповідає цим трьом критеріям – вона стає країною НАТО.