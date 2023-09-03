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Резніков озвучив три критерії для вступу України до НАТО

03 вересня 2023, 17:33
Резніков озвучив три критерії для вступу України до НАТО
Резніков каже, якщо Україна відповідає цим трьом критеріям – вона стає країною НАТО.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав три речі, які будуть визначальним при ухваленні рішення щодо запрошення України до НАТО.

Про це Резніков сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами вирішальними будуть наступні три речі:

Наявність цивільного-демократичного контролю над Збройними силами – і у вигляді законодавства, і у вигляді реально побудованої інфраструктури.

обто: міністр оборони – цивільний, заступник міністра – цивільні і т.д., і т.п., впроваджують політики", - каже Резніков.

Друге - зрозумілі, прозорі, транспарентні, відповідальні процедури забезпечення Збройних сил – від закупівель до всіх інших речей.

"Коли зрозуміло, як витрачаються кошти, як планується бюджетування – починаючи від уряду, парламенту. Тому що в НАТО вони один одного забезпечують, є така структура – NSPA  "Агенція НАТО з підтримки та постачання", головна логістична організація НАТО. Компанії – виробники зброї (чи не зброї) туди додаються, реєструються, і коли ви хочете купити рушницю, човен, торпеду, бомбу, снаряд, квадроцикл, форму тощо – агенція вам забезпечить. Такий собі мілітарі Амазон", - пояснює міністр оборони.

І третє, наголошує Резніков – спільне планування операцій.

"Військові командування знають, як взаємодіють аналогічні військові командування в країнах-партнерах. Є відповідно, командування самого НАТО, яке чітко знає: тут – морпіхи, тут – льотчики, тут – десантники, тут – піхотинці, тут – танкісти, тут – артилеристи різних національностей, різних країн, але мають можливість спільно планувати, бо всі розуміють стандарти, як потім воювати і взаємодіяти", - продовжує Резніков

Він резюмує, якщо Україна відповідає цим трьом критеріям – вона стає країною НАТО.

 

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