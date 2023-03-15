Резніков підбив підсумки "Рамштайну-10"

Йдеться про посилення ППО, постачання боєприпасів та "броньований кулак".

Очільник Міноборони Олексій Резніков позитивно оцінив результати десятого засідання Контактної групи з оборони України.

Про це міністр написав у Мережі.

"Рамштайн-10" вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, навчання та формування "броньованого кулака", – зазначається в заяві Резнікова.

Він подякував очільнику Пентагону Ллойду Остіну за видатне лідерство, а друзям з антикремлівської коаліції – за готовність стояти з Україною до її перемоги.

Нагадаємо, десята зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 15 березня в онлайн-форматі.