Резніков підбив підсумки "Рамштайну-10"
Очільник Міноборони Олексій Резніков позитивно оцінив результати десятого засідання Контактної групи з оборони України.
Про це міністр написав у Мережі.
"Рамштайн-10" вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, навчання та формування "броньованого кулака", – зазначається в заяві Резнікова.
Він подякував очільнику Пентагону Ллойду Остіну за видатне лідерство, а друзям з антикремлівської коаліції – за готовність стояти з Україною до її перемоги.
Нагадаємо, десята зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 15 березня в онлайн-форматі.