Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 Інгул

Міністр оборони Олексій Резніков показав інноваційні станції радіоелектронної розвідки РПС-7 «Інгул», які нині перебувають на етапі випробувань.

Про це він повідомив у Twitter.

"РПС-7 "Інгул" — інноваційна станція радіоелектронної розвідки українського виробництва. Вона здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані", — розповів Резніков.

За його словами, отримання цієї інформації критично важливе для української артилерії, яка переслідує російську військову техніку.

"Наразі станція проходить випробування, перш ніж її можна буде офіційно поставити до української армії. Дякуємо дизайнерам, спонсорам і підприємствам, які допомогли втілити цей проєкт у реальність", — додав міністр.