Резніков повідомив про створення "IT-коаліції" у форматі "Рамштайн"

Її очолять Естонія і Люксембург.

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України була підтримана поропозиція України створити "ІТ-коаліцію".



Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" мої колеги міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш і міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтримали мою ідею створення "IT-коаліції" в рамках "Рамштайн". Вони готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи. Отже на горизонті з'являється ще одна коаліція для забезпечення перемоги України", - розповів він.

Резніков не уточнив подробиці діяльності такої коаліції, але пообіцяв, що це обов'язково переросте у щось захоплююче, і порадив слідкувати за новинами.