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Резніков пояснив, чому союзники тягнуть з передаванням Україні F-16

05 квітня 2023, 20:10
Резніков пояснив, чому союзники тягнуть з передаванням Україні F-16
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Міністр оборони України Олексій Резніков назвав причини, через які партнери України затягують з передаванням сучасної авіації, зокрема, винищувачами F-16.

Українські партнери досі не передали Україні винищувачі F-16, оскільки ці системи дуже складні й потребують обслуговування та великих фінансових витрат.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє "Радіо Свобода".

" F-16  найскладніша, найдорожча система, яка потребує обслуговування, запчастин, а головне, озброєння. Це рішення прагматичне і партнери рахують гроші, всі рахують гроші своїх платників податків. Відповідно, ухвалити рішення дати нам літаки - це означає, що всі країни мають бути готові дати літаки, запчастини та обслуговування", - пояснив Резніков.

За його словами, йтиметься не про сотні мільйонів допомоги, а про мільярди. Сьогодні партнери вже роблять багато для перемоги України.

"Тому треба віддати належне і подяку нашим партнерам, тому що якщо вони приймають рішення, то вони дуже відповідальні і вони виконують свої обіцянки. Наприклад, три сімки, це гармати, які дали американці в травні минулого року, вони продовжують забезпечувати їх запчастинами і так далі. Тому це питання ухвалення прагматичного рішення, чому я вірю оптимістично, що воно буде", - додав Резніков.

 

 

Резніковвійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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